Costos de roaming entre Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia serán eliminados desde 2022

Redacción Economía.

Según la CAN, los usuarios podrán acceder al servicio de roaming internacional (voz, datos y SMS), pagando tarifas similares a las que pagan dentro de su país de origen.

Los países de la Comunidad Andina (CAN), es decir, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, aprobaron la norma que elimina los costos de roaming internacional entre esos países. Así lo informó el secretario general del bloque, el exsenador colombiano Jorge Hernando Pedraza. Según él, la medida beneficiará a 111 millones de ciudadanos andinos.

"La Decisión 854 fue aprobada anoche durante el Tercer Periodo de Sesiones de la Comisión ampliada con los ministros de Telecomunicaciones de la Comunidad Andina, en la cual participó el secretario general; la viceministra de Comercio Exterior e Integración de Bolivia, Claribel Aparicio; el ministro de Comercio de Colombia, José Manuel Restrepo; el viceministro de Comercio Exterior de Ecuador, Diego Caicedo y el director general de Negociaciones Comerciales Internacionales del Perú, José Luis Castillo", informó la CAN.

A través de un comunicado, el órgano indicó que los usuarios de los cuatro países "podrán acceder al servicio de roaming internacional (voz, datos y SMS), pagando tarifas similares a las que pagan dentro de su país de origen. Para alcanzar este objetivo, la norma prevé una senda progresiva decreciente en las condiciones tarifarias del mercado mayorista y minorista".

Jorge Hernando Pedraza, quien en entrevista con este diario indicó que, una vez la CAN toma la determinación, los estados miembros quedan "obligados" a adoptarla, destacó que "a partir del 2022, no habrá una tarifa, plan tarifario o recargo adicional por el servicio de roaming internacional entre los países de la CAN, lo cual representa un beneficio directo para el bolsillo de todos los bolivianos, colombianos, ecuatorianos y peruanos y el cumplimiento del mandato del Acuerdo de Cartagena, que es el mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de la Comunidad Andina”, afirmó.

“Esta Decisión contribuye al fortalecimiento de los derechos de los ciudadanos andinos a la comunicación, la información, la educación y los servicios básicos de telecomunicaciones y tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), y con ello a dirigir los esfuerzos de los países de la CAN, a cerrar de manera eficaz y efectiva la brecha digital”, dijo Pedraza.

El comunicado agrega que el ministro de Comercio de Colombia, José Manuel Restrepo, consideró la aprobación de la norma como un salto cualitativo en la construcción del proyecto de integración. “La Decisión es un instrumento a través del cual se facilita el comercio, se promueve mayor actividad de pequeñas y medianas empresas y se contribuye al beneficio de los ciudadanos de la Comunidad Andina”.

Vale la pena recordar que el gremio de los operadores móviles en Colombia, Asomóvil, se había opuesto a la medida con el argumento de que muy pocos colombianos (los que viajan) se verían beneficiados. En consecuencia, en vista de que las tarifas locales subirían, los usuarios más pobres terminarían "subsidiando" a los que viajan.

Al respecto, Pedraza, en la entrevista con El Espectador, respondió afirmando que, según un estudio que hizo la CAN, se "determinó que en el caso de Colombia eventualmente la diminución del ingreso (de los operadores) sería de 0,05 %, algo realmente irrisorio, imperceptible en pérdidas y ganancias, y el beneficio sí sería mucho". Además, señaló que se trata de una transformación que ya existe en el mercado, pues, de todas formas, los usuarios ya están utilizando plataformas como Whatsapp para hacer llamadas de voz.