Arranca una nueva negociación entre la USO y Ecopetrol

Redacción Economía.

Este martes arranca la negociación entre la Unión Sindical Obrera (USO) y Ecopetrol, en la que se discutirá una nueva convención colectiva para los trabajadores. Las negociaciones directas se pueden extender durante 20 días, con una prórroga de 20 más, en caso de no llegar a un acuerdo en la primera fase.

“Nuestra voluntad es encontrar un acuerdo, en la fase que sea, así sea en el último día. La empresa ha dicho que también quiere lograrlo. Tenemos toda la disposición de encontrar una salida negociada. Ojalá se pueda materializar esta voluntad”, dijo César Loza, presidente de la junta nacional de la USO durante una rueda de prensa poco antes de que se abriera el diálogo de manera oficial entre las partes.

Antes de empezar este proceso, se ha calculado extraoficialmente que el pliego de peticiones del sindicato puede valer $2 billones. Loza desmiente este cálculo y asegura que, según cifras que le atribuye a Ecopetrol, la nómina de los 9.282 empleados de la empresa para 2017 costó $2,3 billones. “Lo que se ha dicho sobre el pliego no tiene un criterio técnico soportado”. El directivo proyecta que las peticiones costarían no más de $200.000 millones, aunque no ofreció una cifra concreta al ser preguntado directamente.

Durante la rueda de prensa, Loza hizo énfasis, en varias oportunidades, en que la intención de la USO es proteger y defender la actividad de Ecopetrol. El sindicato se opone férreamente a la privatización de Ecopetrol, una propuesta que fue enunciada en primer lugar por Jorge Enrique Botero, presidente de Fasecolda y quien es el actual presidente del Congreso Gremial Nacional.

El dirigente sindical asegura que una posible privatización de Ecopetrol sería un mal negocio para Colombia. “En los últimos 10 años, la empresa le ha aportado al país $184 billones en regalías, impuestos y utilidades; éstas últimas representan la mitad de esa cantidad. Si se privatiza, es un golpe para todos los colombianos. Nuestro propósito es defender Ecopetrol”.

La propuesta de vender Ecopetrol ha despertado duras críticas de varios sectores y organizaciones. Entre estas se cuenta a la Red de Justicia Tributaria, que en una carta calificó la idea como “…absurda e irresponsable, porque implicará seguir cediendo la soberanía energética del país, que hará a la economía más dependiente de empresas extranjeras y de los precios internacionales”.

En una entrevista para este diario, María Fernanda Suárez, ministra de Minas y Energía (y quien trabajaba antes para la estatal petrolera) aseguró que “no estoy de acuerdo con vender la totalidad de Ecopetrol. Hay muchos apuros que habrá que atender, es una conversación que hay que dar y creo que hay mecanismos adicionales. En su momento tendremos que dar la discusión de qué es lo más conveniente”.

De acuerdo con Loza, el pliego de peticiones que se empieza a negociar este martes se estructura en tres ejes: defensa de Ecopetrol,derechos de los trabajadores (directos y tercerizados) y garantías para la actividad sindical.

La última convención colectiva que se había negociado entre las partes perdió vigencia el 30 de junio de este año.