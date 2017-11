Mientras la Acdac siga en huelga

¿Avianca no puede contratar pilotos locales?

Camilo Vega Barbosa / @camilovega0092

Hoy llegarán 40 copilotos para volar los Airbus A320. Analistas se dividen: para el Observatorio Laboral de la U. del Rosario, contratarlos no es viable, y el exgobernador del Colegio de Abogados Laborales Víctor Díaz dice que sí porque la huelga fue declarada ilegal.

Esta semana, la huelga de pilotos de Avianca afiliados a la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac) se complicó aún más, luego que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca le ordenara a la Aeronáutica Civil inaplicar la resolución que le permitió a la aerolínea contratar pilotos extranjeros en medio del cese de operaciones. Un fallo que le hace más difícil la tarea a la empresa para recuperar su capacidad aérea.

Ahora la apuesta de la aerolínea es fortalecer su búsqueda de pilotos en Colombia. El Espectador habló con Avianca, que confirmó que “este 1° de noviembre se estará vinculando a la compañía un grupo de 40 copilotos colombianos, los cuales serán asignados a la operación de aviones Airbus A320 de Avianca Colombia S.A. Hasta el momento, las transiciones a nuevos equipos, continúa tal y como está establecido en el escalafón de la compañía”.

Respetar el escalafón es clave para no generar tensiones entre pilotos. De hecho, en un comunicado interno que conoció este diario la empresa indica que “sólo en el caso de que las circunstancias obliguen a Avianca S.A. a que los pilotos que se vinculen ocupen la silla izquierda (la del comandante), los copilotos que estén próximos a su precomando y que habiendo cumplido los requisitos exigidos por la empresa para su transición y esta se viese retrasada en dicho momento, la empresa pagará la compensación económica equivalente a la de capitán del equipo en el que deberían estar y que les corresponda por escalafón”.

Puede que estas condiciones eviten fricciones con los pilotos de Avianca que no están en huelga, pero todavía no es claro si están blindadas jurídicamente. Por un lado, hay que tener en cuenta que el fallo del Tribunal de Cundinamarca representa un precedente.

“Tutelase a la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac) sus derechos fundamentales de la libertad de asociación sindical y huelga y en consecuencia se ordena al director de UAE Aeronáutica Civil inaplicar la resolución 3033 de octubre de 2017 al caso concreto y en consecuencia no permitir a Avianca S.A. operar sus naves con comandantes extranjeros mientras subsista el cese de actividades que desde el pasado 20 de septiembre adelanta la Acdac”, ordenó el Tribunal.

Y aunque el fallo judicial se refiere a una resolución para contratar pilotos extranjeros, de todas formas se fundamenta en el libre derecho a la huelga. De manera que existe el riesgo de que el esquirolaje, como se le llama a la práctica de reemplazar a los trabajadores que están en huelga (ilegal en Colombia), también aplicaría si Avianca contrata pilotos locales durante el cese de operaciones.

Para el Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, “solo para temas de seguridad y conservación de locales y equipos una empresa puede reemplazar a un trabajador durante una huelga. Sea extranjero o local, contratar a alguien que está ejerciendo este derecho es considerado esquirolaje, lo que es ilegal en Colombia. Además, con el precedente del fallo del Tribunal de Cundinamarca, la Acdac puede interponer una nueva tutela para impedir que Avianca vincule pilotos colombianos para reemplazar a los que están en cese de operaciones”.

No obstante, para el exgobernador del Colegio de Abogados Laborales de Colombia, Víctor Julio Díaz, “Avianca está en su derecho de traer pilotos nuevos, pues la huelga fue declarada ilegal por el Tribunal Superior de Bogotá. Aunque fue en primera instancia, y la Acdac apeló, todavía está vigente. Además, considero que en efecto el cese de operaciones es ilegal, pues no fue convocado por la mayoría de trabajadores de la aerolínea y porque los pilotos prestan un servicio público esencial, por lo que no pueden entrar en huelga”.

Díaz agrega que en su opinión “el Tribunal de Cundinamarca se equivocó con el fallo sobre la resolución de la Aerocivil. Además, este es un juzgado administrativo y no laboral, por lo que no debería estar tomando estas deliberaciones”.

La guerra jurídica está reñida, cada parte ha ganado una batalla importante. La Acdac salió avante en el tema sobre la contratación de extranjeros, un precedente que podría extenderse a los pilotos locales. Y el Tribunal Superior de Bogotá le dio la razón a Avianca al declarar ilegal la huelga, pero tras la apelación de la Acdac, el caso lo decidirá la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

Aunque cabe recordar que por un problema en el registro audiovisual la Corte Suprema tuvo que devolver el caso al Tribunal Superior de Bogotá. En caso de que no se pueda reconstruir este archivo, se tendría que terminar el proceso y el fallo existente (el que declaró ilegal la huelga) perdería vigencia. Y todo tendría que empezar de cero.

Así están las cosas desde que comenzó el cese de operaciones de la Acdac el pasado 20 de septiembre. Cada medida, decisión y fallo es controvertible y apelable. Y cada uno de estos episodios toma varias semanas para resolverse, por lo que por la vía jurídica la huelga podría no terminar este año.