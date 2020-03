Banco de la República intervendrá ante caída del peso por Coronavirus

Redacción Economía y Bloomberg.

El Banco de la República se prepara para intervenir en el mercado de divisas luego de que el peso tuvo la mayor caída en mercados emergentes este mes.

El banco subastará US$1.000 millones en contratos de derivados a 30 días llamados contratos a plazo sobre divisas no entregables, o NDF por sus siglas en inglés, y no venderá directamente reservas. “Si, al cabo del mes, la tasa de cambio es mayor que la de la subasta, el Banco de la República pagará al comprador la diferencia. En caso contrario, el comprador pagará al Banco la diferencia”, explicó.

Esto quiere decir que el banco no entregará dólares, sino la diferencia en el precio pactado. "Si el precio es, por ejemplo a $4.050 y en un mes el dólar está a $5.050, el Emisor no te va a entregar dólares sino $1.000 para que puedas completar la suma y compar dólares en el mercado", explica Wilson Tovar, gerente de Investigaciones Económicas de la firma de corretaje Acciones & Valores.

La medida tiene como objetivo aumentar la liquidez del sistema de pagos país y no determinar el tipo de cambio. De esta manera, quien tenga una deuda en dólares o tenga que hacer un pago en esta divisa, podrá garantizar el precio de los dólares que requiere y se reduce su incertidumbre, explica el banco.

“Con esto no se pretende fijar el precio del dólar o ponerle un techo, sino calmar a los participantes del mercado y permitir que el precio que resulte en el mismo no se forme en condiciones de temor pronunciado”, afirmó, pues el precio del dólar continuará fluctuando de acuerdo con determinantes como el precio del petróleo, las tasas de interés interna y externa, primas de riesgo soberano etc.

Con esta herramienta, el Emisor busca que los intermediarios financieros cuenten con liquidez suficiente para atender sus compromisos y que no se interrumpan o perturben los pagos. "Está replicando lo que ha hecho la Reserva Federal de EE.UU., el Banco Central Europeo y muchos otros para contener esta 'pandemia' en los mercados financieros que están haciendo colapsar los precios de los activos", asegura Tovar.

El Banco también decidió ampliar el cupo de repos con los que atiende las necesidades de liquidez de la economía. Pasará de $9 billones a $17 billones a partir del 13 de marzo de 2020.

Además, amplió también el tipo de títulos que recibe como garantía por la liquidez que brinda, pues no sólo recibirá títulos públicos sino también privados con buena calificación crediticia. Esto incluye a fiduciarias, aseguradoras, fondos de inversión, entre otros agentes. De los $17 billones del cupo mencionado, $5 billones se otorgarán bajo esta modalidad.

"Es una manera estratégica de tratar de contener la volatilidad del dólar. No es la primera vez que el petróleo se cae y economía colombiana ha tenido la capacidad de reponerse rápidamente", afirma Tovar. "Esperamos que el mercado lo reciba bien, pero la coyuntura es muy dura. Si mañana el petróleo amanece a US$20, esto no va a servir para nada" concluye.