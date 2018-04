Buscan aumentar participación laboral de las mujeres en la maquinaria pesada

Redacción Economía.

Esta semana, en Bogotá, el Grupo Makro y la Universidad La Gran Colombia lanzaron un curso de educación continua para el manejo de maquinaria pesada. Grupo Makro, de origen mexicano y con sede en Panamá, tiene 20 años de experiencia en este campo.

Según Julio Vallejo, gerente regional del Grupo Makro, uno de los objetivos es formar hombres y mujeres para que tengan oportunidades laborales en el contexto colombiano de posconflicto, en el que la construcción de infraestructura en zonas históricamente aisladas es una de las prioridades.

Ambas entidades resaltaron esta actividad como una oportunidad de empleo para las mujeres. En países como Canadá, la participación por género en esta labor casi está en 50 % y 50 %, según cifras que tiene Grupo Makro. “En Perú se ha logrado entre 27 y 28 % y en Panamá, 8 %”, dijo Vallejo.

El gerente regional explicó que los únicos requisitos para optar por este oficio son estar entre 18 y 60 años y saber leer y escribir. “En Colombia, un alto porcentaje de las personas que maneja maquinaria pesada lo hace de forma empírica, lo que genera un alto riesgo”, resalta la empresa en un comunicado. Actualmente, en el país, el SENA ofrece formación en esta área.

“Los peligros de manejar maquinaria pesada sin entrenamiento certificado van desde el daño de la máquina, altos costos por reparaciones y repuestos, días perdidos de alquiler y retraso de la obra, hasta accidentes que comprometen la integridad y la vida del trabajador y las de sus compañeros”, agregó.

Vallejo afirmó que, con la certificación del Grupo, es posible optar por trabajos en otros países, en donde es posible ganar de US$7 por hora o más en esta labor.

Rodrigo Riaño, vicerrector de La Gran Colombia, afirmó que motivar a los participantes a completar la educación media o seguirla incluso hasta un nivel profesional, en áreas como la ingeniería, es otra de las metas.

En el evento de lanzamiento estuvieron presentes las primeras cuatro mujeres colombianas en certificarse con Grupo Makro para manejar maquinaria pesada. Su formación la hicieron en Panamá hace un año.

Estas mujeres decidieron pasar de emplearse como asesoras comerciales, en call centers o incluso “en lo que saliera”, a formarse en esta área y a entrar en un terreno tradicionalmente masculino. “Me he sentido muy cómoda (con el trabajo) porque se ha incentivado la integración de las mujeres. Al comienzo puede haber una actitud machista, decir que uno es una niña o una mujer y que esto no es trabajo para nosotras, pero el pensamiento va cambiando”, afirma Doreny Goyeneche, una boyacense de 22 años y quien actualmente trabaja en Bogotá.

“Siempre hay un hombre que está diciendo que esto no es para mujeres, pero no me importa, no los escucho. Hay otros que apoyan y que dicen que qué bien”, afirma Patricia Díaz, cordobesa, de 35 años. Jessica Márquez, por su parte, contó que está haciendo lo que le “gusta”, al dedicarse a la maquinaria pesada, pero no deja de resaltar lo difícil que puede ser abrirse campo en esta actividad, por su corta edad –21– y la falta de experiencia laboral. Actualmente, ambas trabajan "con terceros", es decir, a través de la subcontratación.

El curso, que cuenta con un componente práctico en las máquinas, se empezará a dictar en mayo en las instalaciones de la universidad, dura 20 días y cuesta $3 millones, según sus promotores.