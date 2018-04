Caídas en Wall Street no serían tenidas en cuentas por la Reserva Federal

Bloomberg.

La turbulencia en las acciones continuó esta semana y el índice S&P 500 ha retrocedido alrededor del 10 % desde su máximo récord registrado en enero. Aunque la venta masiva implica condiciones financieras más ajustadas, no espere que la Reserva Federal cambie de rumbo aún.

Los banqueros centrales necesitarán más evidencia de que los problemas de Wall Street amenazan con extenderse a la economía general antes de abandonar sus planes de mayores aumentos de tasas de interés. El informe de empleo del viernes es más importante para la trayectoria de las tasas que la reciente acción del mercado financiero.

Cuando se le preguntó al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, acerca de los desequilibrios financieros en su más reciente conferencia de prensa el 21 de marzo, describió los riesgos como moderados debido a una mejor capitalización, liquidez y gestión de riesgos para las grandes instituciones financieras.

Comentó específicamente sobre los precios de las acciones: En algunas áreas, los precios de los activos son elevados en relación con sus normas históricas a más largo plazo. Se puede pensar en los precios de algunas acciones. Se puede pensar en los precios de los bienes raíces comerciales en ciertos mercados. Pero no lo vemos en la vivienda, que es la clave.

Y entonces, en general, si se mezcla todo eso, lo que se obtiene son vulnerabilidades moderadas en nuestra opinión.

Los comentarios de Powell probablemente dominen el pensamiento de la Reserva Federal.

Los precios de algunos activos, como las acciones, se ven altos según la comparación histórica. Lo que no se ha dicho es que una corrección como la que actualmente se está desarrollando no sería inesperada. Pero no inesperado no significa necesariamente problemático. La caída de los precios de las acciones se convertiría en un problema si desencadenara fallas sistémicas en el sector financiero, generando una amplia contracción del crédito que se extienda desde Wall Street a la economía general.

Los banqueros centrales tienen suficiente confianza en la fortaleza del sistema financiero que están centrando su atención en los datos económicos entrantes en lugar del mercado de valores. Y esos datos, incluida la reciente aceleración en la inflación de los gastos de consumo personal y la fortaleza en el sector manufacturero, tienden a apoyar los planes de la Fed de más alzas de tasas. Contrarrestar estos datos requeriría una corrección de las acciones mucho más profunda. En este punto, espere otro aumento de tasas en junio.

El más reciente Resumen de Proyecciones Económicas de la Fed muestra que los responsables de las políticas todavía esperan aumentar las tasas tres veces en 2018. Pero esto es algo engañoso. Las dos estimaciones bajas en la encuesta no anticipan más alzas este año. La gran mayoría de los miembros del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) están divididos entre tres y cuatro aumentos, mientras que uno anticipa cinco.

Al eliminar las dos estimaciones bajas del "gráfico de puntos" de la Reserva Federal, la proyección mediana sería de cuatro alzas.

Dada esta opinión dividida, la sostenida debilidad en los mercados de acciones podría influir en el giro del FOMC hacia tres en lugar de cuatro alzas, si todo lo demás sigue igual. Recordemos que el gobernador de la Fed, Lael Brainard, mencionó las condiciones financieras fáciles como un viento a favor que apoya el crecimiento este año. Si se elimina ese viento a favor, el argumento para cuatro alzas en lugar de tres podría debilitarse un poco.

Pero tal especulación es prematura. Es poco probable que las caídas en las acciones hasta el momento tengan un gran impacto en la política de tasas dado el entorno actual donde, según la Fed, la economía se encuentra cerca o más allá del pleno empleo. Más importante para la trayectoria de la política monetaria es el informe de empleo de marzo que se conocerá esta semana. Una mezcla de un sólido y sostenido crecimiento del empleo, una nueva disminución en la tasa de desempleo y un mayor crecimiento salarial eclipsarían las recientes caídas de las acciones y fortalecerían aún más el argumento de la Fed paraaumentos de tasas adicionales.