Carolina Soto Losada, tercera mujer que llega a la codirección del Banco de la República

Redacción Economía.

La economista bogotana, Carolina Soto Losada, fue designada por el presidente Juan Manuel Santos, como nueva codirectora del Banco de la República, en remplazo de Adolfo Meisel Roca que renunció para asumir la rectoría en la Universidad del Norte de Barranquilla.

Carolina Soto Losada se convierte en la tercera mujer que llega a la codirección del Banco Central y la segunda designada en la administración del Presidente Santos. La primera que ingresó a esta posición fue María Mercedes Cuéllar que estuvo entre 1991 y 1996. La primera mujer seleccionada en el mandato Santos fue Ana Fernanda Maiguashca Olano que llegó a esa alta posición en 2013.

“He decidido designar a @carolinasotolos como nueva directora del @BancoRepublica. Ella tiene todas las credenciales para ser muy buena en su labor. Es un honor ser el único presidente de Colombia que nombró a 2 mujeres en la junta del banco: @JuanManSantos”, señaló el Presidente Santos en su cuenta de Twitter.

La ratificación del nombre de la nueva codirectora del Banco Central se hizo oficial durante la visita que hizo el Mandatario de los colombianos a la Junta en pleno del Banco de la República a manera de despedida.

“Es la segunda mujer que nombro en la Junta. Sé que trabajará por mantener la economía colombiana por el buen rumbo. Le deseo todos los éxitos”, dijo el presidente Santos.

Carolina Soto Losada es nacida en Bogotá, economista de la Universidad de los Andes, Máster en Economía de la misma institución y Máster en Administración y Políticas Públicas de la Universidad de Columbia.

“Tiene todas las credenciales para ser una muy buen directora del Banco”, dijo Santos de la actual Alta Consejera para el Sector Público y Privado en la Presidencia.

Destaca la página web de la Presidencia que ha sido Viceministra General de Hacienda y Crédito público, Vicepresidente Ejecutiva de Fasecolda, economista de la Corporación Andina de Fomento (CAF), Directora General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.



Según la información oficial también se desempeñó como asesora externa de la Dirección de Estudios Económicos, Asesora de la Dirección General, Subdirectora de Programación y Seguimiento Presupuestal, y Directora de Inversiones y Finanzas Públicas del Departamento Nacional de Planeación; y asesora del Ministerio de Transporte.

“Tengo el inmenso placer, honor, de ser el único presidente en la historia de Colombia de haber nombrado dos mujeres en la Junta del Banco de la República”, dijo el Presidente Santos.

Santos les pidió a los miembros de la Junta mantener el curos y los objetivos como lo ha venido mostrando en los últimos 20 años. “Ese es uno de los grandes activos que tiene la economía colombiana, un activo que hay que mantener. La independencia del Banco es algo fundamental, no interferir en sus decisiones; hacerles insinuaciones respetuosas como siempre se las hice, alguna veces me escuchaban, otras no. Pero lo importante es tener un rumbo muy claro, el banco lo tiene”.