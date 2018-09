Su emprendimiento podría llegar muy alto gracias a esta convocatoria

Diego Ojeda /@Diegoojeda95

Esta es la situación, un emprendedor se sube a un ascensor y se da cuenta que se encuentra a solas con el directivo de una importante compañía que podría acelerar su idea de negocio. Literalmente dispone de pocos minutos para iniciar una conversación con el fin de cautivar su atención. Este escenario se conoce como ‘elevator pitch’ y fue el que básicamente tuvieron 10 emprendimientos colombianos con cinco directivos de Claro.

Esta compañía de telecomunicaciones, de la mano de Andi del Futuro, adelantaron este miércoles la primera edición del DemoDay, una jornada en la que los emprendimientos tuvieron la oportunidad de presentar sus ideas a las cabezas de Claro con la esperanza de recibir un apoyo que les posibilite llegar más lejos o forjar una alianza que les permita unirse a la misión de satisfacer las demandas de los usuarios de esta compañía.

Es como una especie de ‘gana y gana’, en el cual, la empresa grande recibe toda la innovación que le puede ofrecer un startup mientras que la de menor tamaño obtiene el apoyo tecnológico, la influencia y los clientes que ha logrado conseguir su aliada.

En el evento, los representantes de cada uno de los emprendimientos tuvieron un espacio de cinco minutos para explicar su servicio. Posteriormente se daba tiempo para una ronda de preguntas que permitieran sacar mayor información para su posterior evaluación. Una dinámica muy similar a la que emplea el programa de televisión ‘Shark Tank’.

Para el presidente de Claro en Colombia, Carlos Zenteno, la importancia de eventos como este radica en que en el país existen muchos emprendimientos que pueden llegar a generar un gran impacto, pero que lamentablemente no tienen la capacidad de darse a conocer, o disponer de tecnologías, para tener éxito.

“Muy probablemente el resultado que dejará este ‘DemoDay’ resulte en futuras alianzas, pero es importante decir que Claro está abierto a más propuestas en el mercado. En nuestra página web hay un espacio donde una persona puede registrar sus ideas y dar a conocer su proyecto”, precisó Zenteno.

El siguiente es el formulario que puede diligenciar si le llama la atención esta convocatoria: Link

Los startups que participaron en este primer ‘DemoDay’ fueron Biofile, Whale and Jaguar, Comforce, Guarumo, Processonlin, Mesfix, Try me Ride, Vueltap, Enmedio y Fluvip.