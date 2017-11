“Colombia hace parte de los países que invierte poco en innovación”: ANDI

Diego Ojeda @Diegoojeda95

Mientras que el país no alcanza a invertir el 1% de su PIB en innovación, el promedio de Latinoamérica supera el 1.5%.

La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) manifestó su preocupación por la baja inversión que tiene el país en materia de innovación, ya que, según lo manifestado por su gerente nacional de innovación y emprendimiento, Juan Camilo Quintero, el país ni siquiera logra alcanzar el promedio de la región.

“En innovación, Colombia está rezagada. En los países desarrollados la inversión en esta materia supera el 3% del PIB, el promedio de los países latinoamericanos está por encima del 1,5% y en el caso de Colombia ese porcentaje no llega al 1%”, afirmó Quintero, quien añadió que, en la realidad, en el país cafetero, el sector privado aporta más a las actividades de ciencia e innovación.

“$300.000 millones tiene solamente Colciencias, el país invierte $5.8 billones en actividades de ciencia de los cuales el 55% son privados”, explicó el directivo.

Para el profesional, Colombia no solo necesita hacer apuestas económicas con el fin de reforzar la innovación, sino también, adelantar esfuerzos en materia legislativa.

“Hemos venido planteando que necesitamos más regulaciones que permitan la entrada de nuevas tecnologías, no podemos frenar la evolución tecnológica, uber le gusta a la gente, luchar contra eso es complejo, el gobierno debe crear las leyes que permita regular su operación”, explicó Quintero al agregar que la tecnología está avanzando y buscando una mayor eficiencia y productividad.

Un tercer factor que se suma a la regulación y la inversión para fortalecer la innovación es la institucionalidad.

“El tema de las redes institucionales es fundamental, el país debe seguir formando doctores, he sido un creyente y me ha gustado el programa Es Tiempo de Volver, ese programa funciona si tenemos un ecosistema para la investigación y el desarrollo”, dijo Quintero al referirse al programa de Colciencias con el que se buscó traer de otras naciones científicos colombianos para que desarrollaran sus actividades en el país con trabajo asegurado.

“Debemos reconocer que el país ha venido avanzando, pero le falta más velocidad. Un buen investigador funciona cuando tiene buenos recursos y buena institucionalidad”, concluyó Quintero.

Innovation Land

Con la apuesta de promover la innovación en el país, la ANDI comunicó la realización de Innovation Land, un evento con el que se pretende mostrar estrategias de innovación, emprendimiento, capital de riesgo corporativo y la utilización de nuevas tecnologías en las organizaciones.

“El evento contará con la participación de reconocidos conferencistas internacionales, tales como Dan Toma, líder de innovación en Europa y experto en innovación corporativa y relación con Startups, Alan Klement, experto en metodología Jobs to be Done para desarrollar productos exitosos, y Kevin Ashton, padre del Internet de las Cosas (IoT). Estos expertos hablarán de las herramientas y estrategias para acelerar la innovación al interior de las organizaciones”, afirmó la Andi.

Se espera que, a este evento, que se realizará en Plaza Mayor el próximo 15 y 16 de noviembre, asistan 600 asistentes de todo el país.

Esta apuesta se suma a otras estrategias que tiene la asociación para propulsar la innovación, como lo son el proyecto Innovación Más País, con el que se impulsan sistemas empresariales innovadores y el Ranking de Innovación empresarial que busca evidenciar las mejores prácticas que en esta materia que se realizan en Colombia.