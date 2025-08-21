Colombia ya tiene una capacidad de 3 gigavatios de energías limpias: Minenergía

La diversificación en las fuentes de energía, como el uso de paneles solares, añaden confiabilidad al sistema energético del país, sobre todo en tiempos de sequía. Foto: EFE - Elvis González

Recientemente el Ministerio de Minas y Energía dio un importante anuncio: la capacidad de generación de energía limpia en el país ya alcanzó los 3 gigavatios (GW), los cuales ya están conectados al sistema eléctrico nacional.

Esta capacidad representa más del 10 % de la matriz energética de la nación, y también multiplica por 15 la capacidad instalada que se tenía en 2018.

“Con la entrada de más de 3 gigavatios de energías limpias al Sistema Interconectado Nacional, los usuarios se benefician con un servicio más estable, menos vulnerable a interrupciones —gracias a una matriz energética más diversa y menos dependiente del agua en épocas de sequía— y con una reducción de costos en el mediano plazo. La transformación energética es un camino donde comunidades, empresas y Gobierno nacional promueven un acceso más equitativo a la energía, en el que tener el servicio deja de ser un privilegio y se convierte en derecho”, explicó el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea.

El ministerio también manifestó que, gracias al trabajo articulado que se ha hecho desde el Comité del Plan 6GW Plus, se ha logrado destrabar proyectos y reducir tiempos de gestión.

Este es el balance:

Se presentó un proyecto de decreto para licencias ambientales solares, que recortará en un 70% los tiempos de aprobación para plantas entre 10 y 100 megavatios (MW).

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) ya ha aprobado 57% más en licencias ambientales para proyectos renovables respecto a administraciones anteriores y trabaja en duplicar la cifra.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) avanza en la reasignación de puntos de conexión, liberando más de 2 gigavatios (GW) para proyectos con verdadera viabilidad técnica.

También destacó los siguientes logros en la estrategia 6GW PLUS:

Se puso en marcha el programa Colombia Solar, con el que 2.000 familias generan su propia energía. Gracias a esto, no pagan nada en sus facturas de electricidad, lo que representa ahorros anuales directos por $1.800 millones para los hogares. Además, al reducir la necesidad de subsidios estatales, el país también ahorra $1.200 millones en recursos fiscales. En otras palabras, el programa no solo alivia el bolsillo de las familias, sino que también libera presupuesto público que puede destinarse a otros beneficios sociales.

Más de 300 Comunidades Energéticas ya llevan energía limpia y barata a comunidades vulnerables, entre las que se encuentran hospitales, colegios, plazas de mercado y otros.

Intercolombia ya entregó la interconexión Cuestecitas – Copey – Fundación.

Existe un avance general del 81% para el proyecto Colectora en los departamentos de La Guajira y Cesar, superando más de 200 consultas previas y trámites ambientales.





Para los próximos años se proyecta un impacto positivo en las subastas e incentivos que fomentarán la transición hacia energías limpias, así como la confiabilidad del sistema eléctrico.

“Con la subasta de expansión de energía firme para el período 2029–2030, se refuerza la confiabilidad del sistema eléctrico y se reduce la dependencia de plantas antiguas. Actualmente, el 36% de la energía en firme proviene de unidades con más de 35 años de operación, lo que hace indispensable el ingreso de nuevas tecnologías. La subasta asignará toda la demanda futura con reglas que limitan a las plantas existentes a solo un año de participación, garantizando que la seguridad energética no repose únicamente en generación fósil”, precisó la cartera.

Para brindar una estabilidad en las inversiones también se adelanta una consulta sobre el incentivo para que las empresas que adelanten apuestas en materia de transición energética puedan tener asignaciones de hasta 10 años.

