Colombianos han reportado bienes en el exterior por $20,9 billones

Redacción Economía.

Durante los años 2015, 2016 y los primeros 11 meses de este año se normalizaron activos omitidos y pasivos inexistentes por un monto de $20,9 billones y cancelaron Impuesto de Normalización por $2,5 billones correspondientes a 15.721 contribuyentes, informó el Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas. El anuncio fue hecho en el marco del foro internacional sobre la factura electrónica.

En el evento el director de la DIAN, Santiago Rojas, señaló que, producto de las investigaciones del caso conocido como los Papeles de Panamá se detectaron que por lo menos 433 contribuyentes aceptaron que no habían declarado activos en el exterior en sus declaraciones en Colombia y se acogieron a la normalización de activos por unos $700.000 millones y que le pagaron al fisco $85.000 millones.

Cárdenas recordó que el próximo 31 de diciembre vence la oportunidad para que los colombianos que han omitido activos en sus declaraciones de impuestos se pongan al día.

El funcionario indicó que no hay nada ilegal tenerlos afuera, lo ilegal es no reportarlos. “Si no se declaran, la DIAN tiene muchas más herramientas para detectarlos a partir de los convenios de cooperación internacional, particularmente con los Estados Unidos” que todos los años está enviando una base de datos con los activos que tienen los contribuyentes colombianos en ese país, en cuentas que excedan los US$50.000.

La DIAN tiene las herramientas para que una vez detectados esos activos y no se han declarado pueda aplicar las multas y sanciones que pueden llegar al 200%. Quién tenga una cuenta de US$100.000 que no ha reportado, las sanciones que podría acarrear serían de $200.000. El contribuyente perdería los US$100.000 que tiene, y US$100.000 adicionales de multa, explicó Cárdenas.

Hasta el 31 de diciembre existe la posibilidad para reportarlos. Eso se estableció en una ley. Van tres años desde 2015 al 2017 en los cuales se ha normalizado US$7.191 millones; activos de los colombianos que no se habían reportado oportunamente y que fueron puestos sobre la mesa informando a la DIAN.

Este año esa normalización ha estado asociada al pago de una penalidad del 13%.

“Queremos ponernos una meta, queremos que la campaña termine en US$7.500 millones en el proceso de normalización”, señaló el Ministro de Hacienda. Esta normalización ha servido para recaudar unos impuestos adicionales, por encima de lo que teníamos previsto, porque ese 13% de la normalización ha generado ingresos. “En lo corrido del año hemos recibido $1,6 billones en normalización tributaria”, dijo el funcionario.

Por su parte, el director de la DIAN, Santiago Rojas, informó que luego de la información que se inició desde el momento en que se conoció el caso conocido como los Papeles de Panamá o los asuntos vinculados a la firma de abogados Mossack Fonseca, se han detectado 1.191 individuos que podrían aparecer con empresas en el exterior, a cada uno se les requirió para que brindarán información.

Varios demostraron que esas sociedades las habían declarado y otros están en proceso de requerimiento, son cerca de 200 que siguen en curso. Por lo menos 433 contribuyentes aceptaron que no habían declarado esos activos en Colombia y se acogieron a la normalización de activos, que sumaron unos $700.000 millones de activos omitidos y le pagaron al fisco $85.000 millones.

Ya sean instaurado 14 denuncias penales que han terminado en algunas medidas de aseguramiento, dijo Rojas.