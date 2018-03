¿Cómo saber si soy el mejor emprendedor para mi idea de negocio?

Acertta de Endeavor

Marcelo Liberini, vicepresidente Digital de Caracol Televisión, quien fue parte de los Inspire Talks de Endeavor Colombia, allí hizo un recorrido con varios ejemplos sobre la transformación digital y su influencia en varias industrias en los últimos años.

Su experiencia de 20 años en el mundo digital le ha dejado grandes enseñanzas, entre ellas que el negocio de la tecnología es cíclico porque las oportunidades vuelven a aparecer aproximadamente cada cinco años. Un comportamiento acorde con el ciclo económico.

Por ende no siempre es bueno tener éxitos tempranos, no en todos los casos, pero si hay un alto porcentaje en que los primeros en innovar no son los que perduran en el tiempo, son como los conejillos de indias de una iniciativa.

Uno de los consejos de Liberini es que hay que equivocarse y aprender de ello. Además hay que lograr cambios en los hábitos del consumo, que se hagan permanentes y se fijen en la gente, una estrategia fundamentall para que una tecnología se adhiera y se haga masiva.

