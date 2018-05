Compran el icónico Hotel Plaza de Nueva York por US$600 millones

Bloomberg.

Sus compradores son Shahal Khan, fundador de la oficina familiar con sede en Dubai White City Ventures y Kamran Hakim, de la inmobiliaria de Nueva York Hakim Organization. Acordaron pagar US$600 millones por el hotel, situado en la esquina sureste de Central Park, en un acuerdo que se completará el 25 de junio.

"Trabajamos durante tres años y medio para llegar a esta etapa y no podemos esperar hasta que se cierre", dijo Khan, quien confirmó la compra pero declinó hacer comentarios adicionales. Hakim no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. El acuerdo fue informado por primera vez el jueves por The Real Deal.

Los multimillonarios británicos nacidos en Mumbai David y Simon Reuben están otorgando un crédito de aproximadamente US$415 millones, o casi el 70 % del valor de la transacción, según una persona con conocimiento del tema quien solicitó no ser identificada porque los detalles son privados. Un portavoz de los Reuben, que poseían deuda en la propiedad, no respondió a una solicitud de comentarios.

The Plaza, que abrió sus puertas hace 111 años, es conocida como la casa ficticia del personaje de libros para niños Eloise y ha aparecido en películas como “Mi Pequeño Angelito 2” (Home Alone 2) y "North by Northwest". Entre sus propietarios anteriores están el presidente Donald Trump, quien se vio obligado a venderlo hace más de dos décadas como parte de un proceso de quiebra. También se casó allí con su segunda esposa, Marla Maples.

Un propietario anterior, Elad Group, controlado por un multimillonario israelí Yitzhak Tshuva, convirtió parte del Plaza en condominios. La porción del hotel es administrada por Fairmont Hotels & Resorts, una unidad de Accor SA de Francia.

Sus dueños actuales incluyen a Sahara India Pariwar, Kingdom Holdings del príncipe Saudí Alwaleed bin-Talal y Ashkenazy Acquisition Corp. Sahara ha estado tratando de vender su participación, en parte porque su presidente, Subrata Roy, está bajo la presión del gobierno indio, que le ordenó devolver miles de millones de dólares a inversionistas.

Representantes de Sahara, Kingdom y Ashkenazy no respondieron a solicitudes de comentarios.