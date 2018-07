¿Cuáles son las 3 familias más ricas del mundo?

Redacción Profesión Líder

Por décadas, los imperios familiares con fortunas enormes y que fueron heredadas con el cambio de generación, dominaron el mundo. Su ubicación en el ranking de las familias más ricas del planeta, aunque fue construido gracias al esfuerzo de años de trabajo, puede ser reemplazada por los denominados “self made”, aquellos emprendedores que han construido su fortuna por sí mismos.

Lea también: Estas son las mujeres más adineradas del mundo

Un ranking realizado por Bloomberg sobre los grupos familiares más adinerados alrededor del mundo, arrojó a tres que se no se han dejado "bajar" de su posición. ¿Podrán mantenerse con el auge emprendedor por el que atraviesa el planeta?

El listado, al igual que otros realizados por la revista Forbes no contempla la riqueza de dinastías árabes, puesto que no cotizan en bolsa y, por ende, no se tiene información precisa de su capital económico. Un ejemplo de ello es la familia Rockefeller, a la que a sus recursos, por ser tan extensos, no se le puede dar una valoración.

1. Los Walton

Los Walton son la familia más adinerada del mundo. Rob, Jim, Alice, Lukas, Christy y Nancy, propietarios de la mitad de la compañía Walmart, la cadena de centros comerciales más grande del mundo, fundada en 1962, poseen una riqueza que se estima en 150.000 millones de dólares, valor que se origina gracias a las ganancias de sus 12.000 tiendas alrededor del mundo.

Alice Walton, hija del fundador del imperio, es también la mujer más rica del mundo con un capital valorado en US$41.300 millones.

2. Los Koch

La familia heredó su riqueza del petróleo. Los hermanos Frederick, Charles y William se hicieron cargo de la empresa petrolífera de su padre, con los años la convirtieron en un conglomerado industrial, financiero y comercial que recibió el nombre de Koch Industries. La compañía cuenta con una facturación de 1000.000 millones de dólares al año.

3. Los Mars

La riqueza de esta familia nació de la venta de dulces en la calle, por eso su apellido es el de las chocolatinas. El imperio de esta familia incluye a marcas como M&Ms, Milky Way y las barritas Mars. La compañía también ofrece productos para el cuidado personal y alimentos para mascotas. Se calcula que factura 35.000 millones de dólares al año.

Aunque la fortuna de estas familias es poderosa, es amenazada por la del empresario Jeff Bezos, quien inició con la venta de libros a domicilio y terminó montando un imperio llamado Amazon. A principios del 2018 se convirtió en la persona más rica del mundo, con una fortuna estimada en US$105.100 millones.

*Si quiere conocer más sobre emprendimiento y liderazgo sostenible, lo invitamos a seguir nuestra página en Facebook: