David Solomon, banquero de día y DJ de noche

Redacción Economía.

Solomon podría ser el sucesor de Lloyd Blankfein, el máximo ejecutivo de la firma Goldman Sachs Group Inc. Aquí le contamos quién es.

Goldman Sachs, uno de los bancos de inversión más importantes del mundo, confirmó que tras la salida del copresidente Harvey Schwartz, David Solomon será el único presidente y aspirante para suceder a Lloyd Blankfein, el máximo ejecutivo de la firma.

Detrás de la copresidencia de Schwartz y Solomon, se rumoraba una carrera por la sucesión de Lloyd Blankfein. Pero ahora que Shwartz se va, el camino está despejado para su compañero.

El sucesor de Blankfein ha sido materia discusión en el sector financiero desde el pasado viernes 9 de marzo, cuando The Wall Street Journal informó que el máximo ejecutivo de Goldman renunciaría este año. En ese momento, Blankfein tuiteó que el anuncio no era suyo y que aún no ha confirmado una fecha para su retiro.

Goldman Sachs tiene presencia fija en unos 30 países en todo el mundo, aunque sus operaciones se extienden mucho más allá de este rango. Por ejemplo, actualpmente es la firma encargada de sondear el mercado para analizar el interés que hay para vender las operaciones, o parte de ellas, que la minera Drummond tiene en Colombia.

¿Quién es David Solomon?

Solomon, quien presidía en Goldman Sachs al lado de Harvey Schwartz, se graduó de Hamilton College como politólogo. Su carrera en Wall Street arrancó en los 80, vendiendo acciones en la firma Drexel Burnham Lambert. De ahí pasó a Bear Stearns y luego, en 1999, se hizo socio de Goldman Sachs.

Solomon tiene el crédito de haber creado un negocio de deuda de alto rendimiento cuando dirigía la división de banca de inversión entre 2006 y 2016. Según The Wall Street Journal, durante ese lapso, los ingresos aumentaron un 70% y la firma duplicó su participación en las ganancias.

Lea también: Goldman ve riesgo de caída del crudo por debajo de los US$40

Solomon, de 56 años, es conocido por haber establecido un grupo de trabajo que aliviaría la carga laboral de los banqueros más jóvenes. Pero esto no es lo único que lo relaciona con gente más joven. El año pasado, el empresario llamó la atención de los medios cuando mostró su faceta como D.J a través de una publicación en Instagram. Lo que en la foto parecía ser sólo una cosa del momento, en realidad es toda una afición. Según el diario The New York Times, Solomon se ha presentado en Nueva York, Miami y las Bahamas

También se ha unido a grandes de la industria de la música electrónica. A principios de 2017, realizó shows con D.J Liquid Todd. Solomon hizo parte de la gira mundial de Paul Oakenfold, Generations, en Miami; Oakenfold es un ganador del Grammy, quien además ayudó a popularizar la música elecrónica en la década de 1990.

Si Solomon llega a ocupar el cargo de Blankfein, se dice que China estará en la mira del banquero como uno de los lugares más apetecidos para invertir. En un discurso en su univerisdad, Hamilton College, reconoció que la economía de este país superaría la de Estados Unidos dentro de pocos años.

Lea también: Las cinco medidas más importantes del cambio de gabinete del gobierno chino