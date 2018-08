¿Debe haber ley seca durante la votación para la consulta anticorrupción?

Redacción Economía.

Ocho gremios le piden al presidente Duque que no aplique la medida en la fecha de esta votación, programada para el 26 de agosto.

De acuerdo con gremios como Cotelco, Asobares, Acodres, Confetur, Fecoljuegos, Inhotelcol, Acopi Bogotá y la Cámara de Comercio LGBTI hoy somos una sociedad madura, que se merece dejar de tener ley seca, cuando menos, para el día de la votación sobre la consulta anticorrupción.

En una carta firmada por representantes de estas ocho agremiaciones (que agrupan, en esencia, intereses de la industria del turismo y la restauración), se le pide al presidente Iván Duque que descarte la aplicación de la medida para el día de la votación, programada para el próximo 26 de agosto.

Los argumentos de los gremios son, primordialmente, que esta votación no se compara con una elección como las dos de este año (en la que se eligieron funcionarios públicos y se alteró fundamentalmente las cargas en la política nacional) y que hoy parecemos menos proclives a la violencia en tiempos electorales, gracias a la búsqueda de la paz.

“No hay motivos de amenaza o turbación del orden público asociados a la violencia y criminalidad que justifiquen la necesidad de la adopción de medidas de ésta naturaleza, pues la búsqueda en la consecución de la anhelada paz ha hecho posible hoy en día elevar ésta petición. La norma del o de un país distinto sitiado por la violencia donde se gobernaba en un permanente y perpetuo estado de sitio. Hoy la realidad electoral y los resultados muy positivos en orden público durante los ejercicios democráticos son contundentes”, se lee en la carta.

Como es bien sabido en Colombia, la ley seca es una medida que se invoca, primordialmente, para evitar desmanes, violencia y muertes durante fechas especiales, que no siempre tienen que ver con jornadas electorales. Por ejemplo, este año fue aplicada para el día de la madre en Cali, con resultados positivos en seguridad y negativos en economía: se registraron 16 homicidios, lo que, según las autoridades, representa una reducción de más de ocho asesinatos durante la jornada; los comerciantes, por su parte, aseguran que tuvieron pérdidas por más de $8.000 millones.

Las pérdidas económicas por la ley seca, en general, suelen ser tan altas para el comercio que este año el día del padre fue movido por decreto presidencial para que no coincidiera con la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Vale la pena recordar que el calendario electoral estaba publicado bastante tiempo antes de que los comerciantes solicitaran el traslado de la fecha.

En la carta enviada a Duque, los gremios aseguran que “pese a que esta consulta popular puede ser votada por cualquier ciudadano, se circunscribe a una consulta con consecuencias normativas, distinta de la elección de miembros de corporaciones públicas o cargos ejecutivos de elección popular, por ello no tiene las características propias de una jornada electoral donde se eligen los representantes del pueblo donde pudiese existir algún riesgo de orden público, sino que ésta obedece a un mecanismo libre y directo de participación democrática ciudadana, donde no hay riesgo alguno para los elegidos porque no los hay, ni tampoco para los electores”.

La carta cierra con unas breves palabras de apoyo a la consulta: “…desde el sector gremial celebramos todos los espacios democráticos, en especial ésta relacionada con asuntos anticorrupción (…)”.