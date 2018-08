Demanda afirma que United Airlines toleró caso de acoso sexual por parte de un piloto

Bloomberg.

Según la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo, United no ayudó a controlar el comportamiento de un piloto que compartía fotos sexualmente explícitas de su exnovia, auxiliar de vuelo de la misma aerolínea. La compañía se mostró en desacuerdo.

Durante más de una década, un piloto de United Airlines publicó en internet fotos sexualmente explícitas de su exnovia, que también era asistente de vuelo en la aerolínea. Ella se quejó a las autoridades y a United, y ahora la compañía enfrenta una demanda federal por, según dice el gobierno, permitir que el comportamiento del piloto no fuera controlado.

En una demanda presentada la semana pasada, la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC, por su sigla en inglés) señaló que al no tomar medidas cuando la asistente de vuelo informó sobre el comportamiento del piloto, United Airlines toleró el acoso y creó un ambiente de trabajo hostil. United no está de acuerdo con la descripción de la EEOC de la situación y dijo en un comunicado que "no tolera el acoso sexual en el lugar de trabajo".

También le puede interesar: La mayoría de las auxiliares de vuelo ha soportado acoso sexual a lo largo de su carrera

Cerca del 40 por ciento de los estadounidenses han tenido una relación amorosa con un compañero de trabajo, y este caso sugiere que los empleadores pueden ser responsables de lo que sucede durante la relación o después de que termina. "Esto no es solo decir que esta persona me hizo algo, sino que hay una responsabilidad de parte de mi empleador de hacer algo al respecto", dijo Mary Anne Franks, profesora de derecho en la Universidad de Miami y presidenta de la Iniciativa para los Derechos Civiles Cibernéticos.

El caso de United se centra en Mark Uhlenbrock, el piloto, que tomó fotos con el consentimiento y sin el consentimiento de su novia en ese entonces durante su relación de cuatro años, según la denuncia. Después de que terminaron su relación, el piloto publicó esas fotos en internet durante un período de 10 años, sin su consentimiento.

Esto es lo que comúnmente se conoce como "pornografía de venganza". Es un delito penal en 40 estados y el Distrito de Columbia, y la asistente de vuelo acudió a las autoridades. Uhlenbrock, de 64 años, finalmente se declaró culpable de "acoso en internet" y está cumpliendo una pena de prisión de 41 meses.

Ella también acudió a su empleador. Las publicaciones, que la identificaron por su nombre y su empleador, apuntaban a perjudicar las condiciones de la asistente de vuelo en el trabajo, argumenta la EEOC. En una de ellas, Uhlenbrock dijo a los pasajeros que "la busquen cuando vuelen" y agregó que era una "nueva razón para ’volar los cielos amistosos’".

La azafata fue a los tribunales para obtener una orden judicial para evitar que continuara publicando las fotos. También se le concedió una indemnización monetaria. Pero a pesar de sus reiteradas quejas a funcionarios de United Airlines, el piloto mantuvo su trabajo hasta que fue arrestado en 2016.

Responsabilidad de la empresa

La EEOC argumenta que una compañía tiene la responsabilidad de proteger a sus empleados del acoso, incluso si ese acoso ocurre en línea en lugar de en la sala de descanso. Al permitir efectivamente que Uhlenbrock continuara publicando las imágenes sin consecuencias, el gobierno alega que no detuvo la victimización de su otro empleado.

"Realmente encaja muy bien con los principios tradicionales contra el acoso sexual", dijo David López, ex consejero general de la EEOC. "Las leyes de derechos civiles son un arma efectiva".

De hecho, pueden ser más efectivas que las propias leyes de la pornografía de venganza, que generalmente tienen un cargo menor y, posiblemente, una multa. La pornografía de venganza es similar al chantaje, a menudo se utiliza para amenazar a las víctimas con las consecuencias personales y profesionales de la exposición. En algunos casos, las víctimas pueden perder sus trabajos si su empleador descubre que hay fotos explícitas de ellos en línea.