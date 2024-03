Desempleo en Colombia: subió en febrero comparado con 2023 y bajó frente a enero

Imagen de referencia. Foto: Getty Images

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) informa la tasa de desocupación y el estado del mercado laboral para febrero de 2024.

El desempleo fue del 11,7 %, lo que representa un aumento de 0,3 puntos porcentuales (p.p.) frente al mismo mes del año anterior (11,4 %). Mientras que si se compara con el mes inmediatamente anterior (enero 2024), se evidencia una disminución del 1 %, pues la cifra fue de 12,7 %.

De otro lado, la Tasa de Ocupación (TO) experimentó una leve disminución de 0,2 % y se ubicó en 56,4 % y la Tasa Global de Participación (TGP) se mantuvo estable en 65,9 %.

Piedad Urdinola, directora del DANE, explicó que las cifras comparadas con los meses de febrero anteriores, en 2024 se encuentra cercano a los niveles de 2018 y 2019.

A nivel nacional, la población desocupada aumentó en 123 mil personas respecto al año anterior.

Así se mueve la brecha de género

Febrero de 2024 marcó una disminución significativa en la brecha de género en el empleo, al reducirse 1,2 p.p., de 6,4% a 5,3 %. La tasa de desocupación femenina bajó en 0,3 p.p., mientras que la masculina ascendió en 0,8 p.p.

Esto muestra una variación en la distribución de empleo por género. La población ocupada en el total nacional creció en 1,2 %.

Aumentos en el empleo

Este crecimiento fue aún más significativo en las 13 ciudades y áreas metropolitanas, donde se observó un aumento del 3,3 %, con una contribución de 1,5 puntos porcentuales.

Las ramas que más aportaron positivamente a la variación de la población ocupada fueron industrias manufactureras (0,7 puntos porcentuales); actividades artísticas, entretenimiento, recreación y otras actividades de servicios (0,6 puntos porcentuales) y transporte y almacenamiento (0,5 puntos porcentuales).

En contraste, el sector de comercio y reparación de vehículos presentó la mayor variación de la disminución en la cantidad de ocupados.

Desempleo por ciudades

Este crecimiento del desempleo presentó variaciones significativas en los dominios geográficos de Centros poblados y rural disperso (20,0 %) y en 10 ciudades: Tunja, Florencia, Popayán, Valledupar, Quibdó, Neiva, Riohacha, Santa Marta, Armenia y Sincelejo (9,9 %) respectivamente.

Para el trimestre móvil diciembre 2023 - febrero 2024, de las 23 ciudades y áreas metropolitanas, las que presentaron mayores tasas de desocupación fueron: Quibdó (28,4 %), Riohacha (19,8 %) y Florencia (16,9 %).

Las ciudades con menor tasa de desocupación fueron: Manizales A.M. (10,9 %), Barranquilla A.M. (10,4 %) y Medellín A.M. (9,9 %).

Además, se reportaron disminuciones en las tasas de informalidad laboral tanto a nivel nacional como en las 13 principales ciudades y áreas metropolitanas, en el mes y el trimestre móvil diciembre de 2023 – febrero 2024.

