Después de 51 días, se levanta la huelga de pilotos en Avianca

Redacción Economía.

Este jueves la mayoría de los pilotos de Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac) votaron a favor de terminar con la huelga en Avianca. El cese de operaciones de 51 días dejó más de 10.000 vuelos cancelados y más de 300.000 pasajeros afectados. (Lea Las razones de la huelga de los pilotos de Avianca)



Defensoría delPueblo on Twitter

La votación se da a tan solo 10 días de que por ley la Acdac tuviera que terminar con el cese de operaciones, pues la huelga no puede durar más de dos meses.

¿Por qué comenzó la huelga?

La Acdac convocó a huelga con el fin de que Avianca mejorara sus condiciones laborales en varios puntos, que iban desde una reducción de la jornada laboral de 40 horas mensuales, hasta un incremento salarial del 50% para quedar nivelados con el sueldo de los pilotos de los otros países en los que opera la aerolínea.

Para Avianca las peticiones de los pilotos eran inconcebibles, pues estimaron que el pliego de peticiones sumaba más de US$200 millones. Una suma considerable para una empresa cuyas utilidades netas alcanzaron US$22 millones en el primer semestre de 2017.

¿La huelga era válida?

Definir si la huelga era legal o no fue la pregunta del millón desde que ésta comenzó. La empresa afirmaba que no tenía validez porque no se convocó con la mayoría de los votos de los trabajadores de Avianca (hay más de 8.000) y porque los pilotos prestan un servicio público esencial, por lo que no pueden parar.

Por su parte la Acdac justificó el cese de operaciones respaldándose en su derecho constitucional a la huelga, y citaron un documento de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el que se consideraba que los pilotos no entran en la categoría de servicio público esencial.

¿Se logró algo con las negociaciones?

Las negociaciones entre los pilotos y Avianca duraron tan solo 10 días. Avianca sostiene que realizó una propuesta de incremento salarial del 12%, con incrementos paulatinos hasta 2019, pero que la Acdac no aceptó. Los pilotos indican que contemplaron la propuesta, pero que, de repente, la aerolínea se levantó de la mesa luego de ésta.

Los nudos jurídicos

Tras el fracaso de las negociaciones comenzó la batalla en los juzgados en la que se han generado seis nudos jurídicos, pues cada decisión fue apelada y llevada a la siguiente instancia. (Lea Estos son los nudos jurídicos de la huelga en Avianca)

Por ejemplo, el Tribunal Superior de Bogotá determinó que la huelga es ilegal, argumentando que los pilotos prestan un servicio público esencial y no pueden entrar en cese de operaciones. No obstante, la Acdac apeló y llevó el proceso a la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

Pero también hubo batallas que ganaron los pilotos, pues la Acdac logró, por medio de una tutela, que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca echara para atrás la resolución de la Aeronáutica Civil que le permitía a Avianca usar una tripulación extranjera para operar sus aviones mientras se desarrollaba la huelga.

Aunque la Aerocivil apeló, Avianca tuvo que centrar sus esfuerzos en contratar pilotos locales y el pasado 1 de noviembre ingresó un contingente de 40 copilotos con los cuales logró elevar su operación al 75%.

El Tribunal de Arbitramento

Debido a que no hubo acuerdo en las negociaciones entre Avianca y la Acdac, el Ministerio del Trabajo convocó a un tribunal de arbitramento para que se discutiera el pliego de peticiones. Sin embargo, ha pasado más de un mes desde que se anunció esta medida y todavía no han empezado las sesiones.

La primera dificultad se dio porque la Acdac calificó de ilegal el Tribunal y se negó a elegir a su árbitro, por lo que el Ministerio del Trabajo tuvo que escoger a su representante. Lo otro que ha demorado el comienzo de las sesiones ha sido la renuncia de dos árbitros, quienes manifestaron motivos personales para declinar el cargo.