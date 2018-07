Directora del Banco Mundial está preocupada por la deuda global

Bloomberg News.

La deuda mundial se está convirtiendo en un motivo de gran preocupación ante la expansión del ciclo de ajuste en la política global, dijo Kristalina Georgieva, directora general del Banco Mundial este lunes en una entrevista con Bloomberg Television.

"Tras 10 años de tasas de interés bajas, la deuda corporativa y pública en muchos lugares se ha disparado a una imponente cifra de US$164 billones", señaló Georgieva. Y añadió que "con la subida de las tasas de interés, esa atención a la sostenibilidad de la deuda tiene que ser mayor".

Los bancos centrales de todo el mundo están bajo presión para seguir los pasos de la Reserva Federal estadounidense, que está elevando las tasas de interés más rápido de lo que se había previsto inicialmente, lo que presiona en particular a los mercados emergentes y las economías en desarrollo. La necesidad de cambios en la política estructural, incluidas las respuestas a las oleadas antiglobalización, sigue siendo un aspecto importante ya que los responsables de política de la mayoría de las economías no han tomado medidas suficientes durante el periodo prolongado de bajos costes de endeudamiento, dijo Georgieva.

"No vemos que muchos países vayan a aprovechar este periodo de fuerte crecimiento económico para llevar adelante las reformas estructurales", dijo. "Y nuestro consejo para los países es: no esperen. Puede que los buenos tiempos no duren, generalmente no duran para siempre".

La deuda mundial, incluida la deuda de los hogares, se disparó a US$237 billones en el cuarto trimestre de 2017, según los cálculos del Instituto de Finanzas Internacionales, con sede en Washington. Esta cifra es más de US$70 billones más alta que hace 10 años.

Georgieva dijo que los países deben analizar detenidamente la asequibilidad de los proyectos que están emprendiendo, incluidos los de infraestructura, en medio de tasas de interés todavía bastante bajas. La directora advirtió acerca del problema del "elefante blanco" y dijo que el Banco Mundial está trabajando más arduamente para atraer a inversores del sector privado a proyectos de "financiación mixta".

La directora del Banco Mundial también dijo que "hasta ahora, lo que vemos es que el impacto de esta preocupación respecto al proteccionismo en la economía mundial es relativamente modesto", aunque el Banco Mundial está preocupado por el impacto en la confianza de los inversores. "Nuestra recomendación es concentrarnos en el origen del nerviosismo y resolver los problemas que están causando que esta ansiedad se convierta en un impulso político contra el comercio".

Para la ejecutiva, el conflicto comercial entre Estados Unidos y China es "algo que ha creado cierta incertidumbre", pero "hasta ahora, con una economía mundial fuerte, es prematuro anticipar a dónde nos llevará esto".