Dólar en Colombia: estas son las proyecciones para la tasa de cambio en octubre

El dólar en Colombia mantuvo su tendencia a la baja: el viernes pasado cerró en COP 3.834, una caída de COP 11 frente al cierre del jueves. Para este lunes, la Tasa Representativa del Mercado se ubica en COP 3.808,12. La compra de dólares está en COP 3.730 y la venta en COP 3.907.

Valeria Álvarez, estructuradora de Estrategia en Itaú Colombia Comisionista de Bolsa, destacó que la semana pasada el peso tuvo una valorización de 2,4 % frente al dólar. La moneda colombiana fue la que más se valorizó en la región, superando a Brasil.

Las proyecciones del dólar

No es posible predecir a ciencia cierta el comportamiento del dólar, pues este depende de múltiples factores internacionales y nacionales, pero hay algunos temas clave que podrían afectar su comportamiento en las próximas semanas.

De acuerdo con un informe de Investigaciones Económicas de Banco de Bogotá, a nivel global la dinámica dependerá de los ajustes en las previsiones de las tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos, con la publicación de los datos de inflación y algunas cifras de actividad en Estados Unidos. En el plano local se esperan las cifras de importaciones, balanza comercial y remesas. Para Investigaciones Económicas de Banco de Bogotá, la noticia más importante sería la posible publicación del decreto que busca que los fondos privados de pensiones destinen una mayor proporción de sus recursos a inversiones en el mercado local.

Un informe de Investigaciones Económicas de Grupo Cibest (Bancolombia) señala que la incertidumbre global, las preocupaciones en materia fiscal local, la baja inversión fija y las operaciones de financiamiento del Gobierno incidirán en la volatilidad de la tasa de cambio en los próximos meses.

Hay otro tema a tener en cuenta. Este domingo escaló la tensión entre Colombia y Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó al presidente de Colombia, Gustavo Petro, de ser un “líder del narcotráfico que fomenta la producción de drogas”.

Al respecto, el presidente Petro dijo que Trump es “grosero e ignorante con Colombia”.

El senador estadounidense Lindsey Graham, del Partido Republicano, dijo en X que el presidente Donald Trump le informó que golpeará a Colombia “donde más le duele: en el bolsillo”. Según el congresista, se anunciarán aranceles para el país este domingo o el lunes. Todavía no hay anuncios de la Casa Blanca.

Al respecto, María Claudia Lacouture, presidenta ejecutiva de Amcham Colombia-Cámara de Comercio Colombo Americana y presidenta de Aliadas (alianza de asociaciones y gremios de Colombia), respondió que el golpe al bolsillo no afecta a un presidente, sino a los trabajadores, agricultores y pequeñas empresas, y también repercute en empresas y consumidores de Estados Unidos.

La posible imposición de aranceles de Estados Unidos a Colombia puede afectar el comportamiento del dólar. Diego Franco, presidente de Franco Group SA y jefe de Inversiones de Franco Capital Asset Management, aseguró que el lunes podría registrarse un rebote en la tasa de cambio, aunque el mercado espera que el tema se resuelva por canales diplomáticos. Todo dependerá de los nuevos anuncios.

▶️ Los analistas consultados en la Encuesta Mensual de Expectativas de analistas económicos, que realiza el Banco de la República, estiman que, en promedio, la tasa de cambio cerrará octubre en COP 3.900 y el año en COP 4.000.

▶️ Investigaciones económicas de Grupo Cibest (Bancolombia) estima que en el segundo semestre del año el dólar estará cerca de los COP 4.000.

▶️ En la última Encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo (septiembre) los analistas estimaron que la tasa de cambio cerrará el año en COP 4.030.

