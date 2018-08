Dueño de NYSE crea empresa de bitcoin con Starbucks y Microsoft

Una de las bolsas más grandes del mundo finalmente se lanzará de lleno al mundo del bitcoin mediante una asociación con Starbucks Corp. y Microsoft Corp. y la creación de un contrato de futuros en la criptomoneda.

Intercontinental Exchange Inc., propietaria de uno de los mercados de futuros más grandes además de la Bolsa de Nueva York, anunció la creación de una nueva compañía llamada Bakkt destinada a "crear un ecosistema global abierto y regulado para activos digitales", según un comunicado emitido el viernes.

La empresa espera introducir en noviembre un contrato de futuros de un día que es distinto de los derivados que ya ofrecen los competidores estadounidenses CME Group Inc. y Cboe Global Markets Inc., porque se entrega físicamente, lo que significa que los propietarios del contrato recibirán bitcoin, no efectivo, al vencimiento.

"Bakkt está diseñada para servir como una rampa de acceso escalable para la participación institucional, mercantil y de consumo en activos digitales promoviendo una mayor eficiencia, seguridad y utilidad", dijo Kelly Loeffler, máxima ejecutiva de Bakkt, quien hasta hace poco ocupaba el cargo de directora de comunicaciones de ICE. "Estamos colaborando para construir una plataforma abierta que ayude a desbloquear el potencial transformador de los activos digitales en los mercados globales y el comercio".

A pesar del aumento astronómico de bitcoin el año pasado, todavía no se utiliza ampliamente para comprar y vender bienes reales en la mayoría de los países. Muchas startups han tratado de masificar las criptomonedas desarrollando plataformas de intercambio o soluciones de pago para comerciantes, pero pocos han logrado conectar a todos los actores necesarios. ICE quiere ser la ventanilla única que lleve los cripto activos desde una inversión especulativa a un elemento básico del comercio mundial.

ICE dijo que Starbucks y Microsoft se sumarán al esfuerzo de ayudar a los consumidores y las instituciones a "comprar, vender, almacenar y gastar activos digitales".

Además de ICE y el brazo de capital de riesgo de Microsoft, se espera que entre los inversionistas de Bakkt se cuente una filial de Fortress Investment Group, Eagle Seven, Galaxy Digital, Horizons Ventures, Alan Howard, Pantera Capital, Protocol Ventures y Susquehanna International Group, señala el comunicado.