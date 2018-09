Ecopetrol contrata deuda "comprometida" con banca externa por US$665 millones

Redacción Economía.

Como parte de su estrategia de gestión integral de deuda, Ecopetrol anunció que suscribirá una línea contingente de financiamiento por US$ 665 millones. Con Scotiabank son US$ 430 millones y Mizuho Bank US$ 235 millones.

En un comunicado la petrolera colombiana explica que bajo esta modalidad de crédito, denominada “línea de crédito comprometida”, los bancos se comprometen a desembolsar los recursos cuando Ecopetrol lo requiera, bajo unos términos y condiciones previamente acordados entre las partes. "Esta facilidad sólo incrementaría el nivel de endeudamiento de la compañía hasta el momento en que se realicen desembolsos", dice el informe reportado a la Superintendencia Financiera.

La línea de crédito comprometida tendrá dos años de disponibilidad para desembolsos. Las condiciones contemplan capital amortizable al vencimiento en un plazo de 5 años a partir de la fecha de suscripción del contrato y una tasa de interés de Libor (6M) + 125 puntos básicos y una comisión de 30 puntos básicos anuales sobre el capital no desembolsado durante el periodo de disponibilidad, señala el informe del reporte a la entidad de vigilancia y control.

Ecopetrol reafirma que una vez decida activar el crédito, los recursos bajo este esquema de endeudamiento podrán ser utilizados para propósitos corporativos generales, entre ellos fortalecer su posición de liquidez ante eventuales oportunidades de crecimiento, mitigar los riesgos asociados a fluctuaciones inesperadas de precios del crudo, así como para reducir necesidades puntuales de refinanciación en los próximos años con flexibilidad y bajos costos de endeudamiento.

Explica el informe que para acceder a este tipo de crédito comprometido, Ecopetrol cumplió con todos los trámites y aprobaciones internas y externas requeridas, incluyendo la correspondiente resolución de autorización por parte del Ministerio de Hacienda. La aprobación de esa línea de crédito con las características mencionadas, "ratifican la confianza del sector financiero internacional en la compañía".