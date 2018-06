EEUU limitaría inversiones chinas en tecnología por seguridad

bloomberg

El Departamento del Tesoro planea aumentar el escrutinio sobre las inversiones chinas en industrias sensibles de Estados Unidos bajo una ley de emergencia, lo que pone la guerra comercial de Washington con Pekín en un camino que podría ser irreversible.

Según el plan, la Casa Blanca usaría una de las medidas legales más significativas disponibles para declarar las inversiones chinas en empresas estadounidenses involucradas en tecnologías tales como vehículos de nueva energía, robótica y aeroespacial una amenaza para la seguridad económica y nacional, de acuerdo con ocho personas familiarizadas con los planes.

Los informes de que EE.UU. está considerando tales medidas unilaterales extremas pueden ser vistos por China como un alejamiento de cualquier oportunidad de diplomacia.

El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, quien ha presionado dentro de la administración para lograr una solución negociada a las disputas comerciales con China, negó en un tuit el lunes por la mañana que las medidas estuvieran dirigidas a China y calificó los informes sobre la medida publicados por Bloomberg News y The Wall Street Journal "falso, noticias falsas". Describió las restricciones que se anunciarán esta semana como "no específicas para China, sino para todos los países que tratan de robar nuestra tecnología".

El memorando presidencial del 22 de marzo que ordena a Mnuchin redactar los límites menciona específicamente a China. El 29 de mayo, Trump dijo que "para proteger nuestra seguridad nacional, EE.UU. implementará restricciones a la inversión específicas y mejores controles a la exportación para las personas y entidades chinas relacionadas con la adquisición de tecnología industrialmente significativa".

Mnuchin, en el informe programado para ser difundido el 29 de junio, sugerirá administrar las restricciones a través de un panel gubernamental interagencias llamado Comité de Inversiones Extranjeras en EE.UU. (CFIUS, por sus siglas en inglés), dijeron las personas, quienes pidieron que no se revelara su identidad.

Un concepto que está siendo analizado sería crear un sistema de proceso del CFIUS de dos vías para analizar las inversiones, donde uno sería específicamente para China, señalaron dos de las personas.

El Ministerio de Comercio de China no respondió a una consulta de Bloomberg sobre el informe de las restricciones a la inversión que planea EE.UU. En una sesión informativa regular en Pekín el lunes, el portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores Geng Shuang dijo que China quiere que EE.UU. trate las actividades comerciales objetivamente y señaló que la inversión china ha creado muchos puestos de trabajo e ingresos fiscales en EE.UU.

"Ahora está claro que la política de Trump no es sobre el déficit comercial", dijo Raymond Yeung, economista jefe para la Gran China de Australia & New Zealand Banking Group Ltd. en Hong Kong.

"Los riesgos de seguridad se pueden aplicar a todos los aspectos en una relación bilateral, en particular restricciones de inversión".

El índice S&P 500 cayó al nivel más bajo desde mayo y las acciones de tecnología lideraron los descensos tras los informes de los planes del Departamento del Tesoro. China y Europa advirtieron que la escalada de la guerra comercial podría desencadenar una recesión mundial.

Mnuchin ha estado trabajando en los planes desde diciembre, aunque ha insistido en adoptar un enfoque menos agresivo, dijeron las personas. Al final, ha sido persuadido por otros miembros del gabinete y el presidente para usar medidas contundentes para hacer frente a los crecientes riesgos de seguridad nacional de las inversiones chinas, señalaron las personas.

El jefe del Tesoro ha mantenido un perfil bajo en las últimas semanas. Personas familiarizadas con el pensamiento de Mnuchin dijeron que después de perder una batalla interna sobre cómo manejar la disputa comercial con Pekín, está expresando su desacuerdo con el enfoque del presidente a través del silencio.

El periódico South China Morning Post informó el domingo que China no tiene plan de apuntar a las empresas estadounidenses que operan en la nación en medio de las crecientes tensiones comerciales, pero las medidas adicionales por parte de la Casa Blanca pueden cambiar esa opinión.

Tras las conversaciones del lunes en Pekín, el viceprimer ministro Liu He, el principal asesor económico del presidente Xi Jinping, dijo que China y la Unión Europea habían acordado defender el sistema de comercio multilateral. Se comprometieron a oponerse al proteccionismo y el unilateralismo, diciendo que esas acciones podrían empujar al mundo a una recesión en un aparente reproche a EE.UU.

El Departamento del Tesoro está trabajando en reglas para impedir que empresas con al menos un 25 por ciento de propiedad china compren empresas con "tecnología industrialmente significativa", informó el Wall Street Journal, citando personas familiarizadas con los planes. El límite final puede ser más bajo que eso, y la administración también está trabajando en controles de exportación para evitar que la tecnología de EE.UU. sea exportada a China, dijeron las personas.

Informe de Navarro

El principal asesor comercial de Trump, Peter Navarro, ha estado poniendo las bases para escalar lo que hasta ahora ha llamado una "disputa comercial”.

Navarro publicó recientemente un informe de 36 páginas sobre "Cómo la agresión económica de China amenaza las tecnologías y la propiedad intelectual de los EE.UU. y del mundo". Se estima que el informe es parte de la evidencia que la administración usará para justificar las restricciones de inversión por motivos de seguridad económica.

Gran parte del "comportamiento de China constituye una agresión económica", dijo Navarro durante una conferencia telefónica con periodistas. "Es fundamental tanto para los intereses de EE.UU., así como la integridad y el funcionamiento adecuado de la economía global que los chinos cesen este tipo de comportamientos”.