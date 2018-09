El 40% de los juegos en el país siguen siendo ilegales

Redacción Económia

La ilegalidad en el sector del juego ha venido aumentando durante los últimos cinco años. Hoy cerca del 40 % de los juegos en el país no tributan y esto le cuesta al país $1.300 millones de pesos que serían destinados al sector de la salud. Ante este panorama, expuesto por la Asociación Colombiana de Operadores de Juego, Asojuegos, el gremio le solicitará al Gobierno Nacional la conformación de un grupo élite que luche contra la ilegalidad en el sector.

“Hacemos un llamado al Gobierno para que asuma este compromiso con toda la vehemencia, porque están afectando la estabilidad de una actividad legal y los recursos de la salud”, afirma Juan Carlos Restrepo, presidente de Asojuegos. Según sus cifras, las empresas legales aportan $1.700 millones por derechos de explotación, IVA e impuestos. De ese dinero, $800 millones van directamente a la salud.

Restrepo, quien asumió el cargo desde principios de agosto, sugiere que este grupo élite contra la ilegalidad debería incluir a la Fiscalía, la Policía, el Ministerio de Hacienda y autoridades locales, dado que esta práctica opera en todo el territorio nacional.

El gremio reiterará este pedido durante el LAFT América, un congreso enfocado en la prevención y lucha contra el lavado de activos y financiación del terrorismo que se llevará a cabo los días 19 y 20 de septiembre. No obstante, buscan un acercamiento directo con el gobierno de Iván Duque para visibilizar estos temas.

La ilegalidad también afecta a los sitios de apuestas en línea

Colombia fue el primer país en América Latina que reguló las apuestas en línea. Aun así, la ilegalidad también afecta a las empresas de este tipo que tienen licencia en Colombia, así estén exentas de IVA.



Por un lado, a los ilegales les resulta fácil abrir sitios online al cambiar de dirección cada vez que las autoridades cierran páginas. Por otro lado, el desconocimiento de los usuarios los lleva a apostar en plataformas que, aunque son legales en otros países, no están reguladas en Colombia porque no pagan derechos de explotación y, por ende, no tributan a la salud. Este es el caso del sitio Bet375, cuya base está en el Reino Unido.

Para el gremio, una vía para controlar esto es hacer que el cuerpo élite rastree dichas empresas cada vez que un jugador o apostador utilice sus canales de pago. Desde hace más de un año, cuando se concedió la primera licencia online, más de 400 páginas han sido bloqueadas por Coljuegos hasta el día de hoy.

“El sector de los juegos ha avanzado mucho en los últimos años. Es cada vez más organizado y regulado y, desde el punto de vista tecnológico, está en continua innovación. Los ilegales dañan la imagen de un sector que es uno de los más altos contribuyentes del país”, concluye Restrepo.