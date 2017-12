Creen que 2018 será de recuperación

El acelerador de Renault-Sofasa

Edwin Bohórquez aya

¿Cómo acelerar y lograr la velocidad de crucero en un negocio en el que a todas luces no hay tanto combustible disponible? ¿Cómo tomar la decisión de trazar una ruta y, a pesar del camino boscoso y cambiante, ser capaz de poner una hora de llegada con un margen de éxito evidente? Pues eso fue lo que hizo el Grupo Renault, el constructor de automóviles que comercializó 2,5 millones de unidades el año pasado y que, en unión con Nissan-Mitsubishi, consolidó la mayor alianza automovilística del mundo para diseñar su plan estratégico 2017-2022 bajo el nombre “Drive the future”. Olivier Murguet, presidente de Renault Américas, y Matthie Tenenbaum, presidente-director general de Renault-Sofasa, conversaron con El Espectador sobre ese plan, que calcula ventas por más de 70.000 millones de euros y en el que Colombia también es protagonista.

Colombia sigue con un crecimiento de la economía bajo y la tendencia de compra de vehículos cae. ¿Qué van a hacer en este mercado para cumplir con el plan estratégico?

Este año, y desde 2014, el mercadeo se ha caído cada año. Este 2017, a cierre de octubre, estamos abajo del 12 % y creemos que este será el último año de ese decrecimiento. Hay muchas señales dentro de la economía local que para nosotros indican que tendremos un 2018 con crecimiento en el mercado. Y eso pasará después de las elecciones.

Vemos que hay un comportamiento de la inflación, de las tasas que bajan, entonces creemos que la economía será mejor el año que viene y de un mercado que fue de más de 300.000 carros en 2014, este año cerrará en unos 230.000.

¿Si se cumple ese crecimiento económico van a poder cumplir con los planes que tienen para 2022?

Sí, sí, globalmente vemos que los mercados en América Latina están creciendo, y eso se ve también en Brasil y Argentina.

¿Entonces cómo está el mercado en la región?

En los próximos cinco años lo vemos creciendo, principalmente por Brasil. Han pasado por una crisis importante en los últimos dos años, el mercado se cayó en un 50 % entonces creemos que en los cinco años que vienen se tendrá un crecimiento, y eso es lo que ya está pasando, que el mercado en ese país está subiendo un 10 %, vamos a tener 2,2 millones; estaba en 3,6 millones de unidades hace cuatro años. Fue una caída muy dura, algo muy similar a lo que pasó aquí en Colombia, entonces lo que le puedo decir es que se está recuperando y eso ha sido el resultado de muchos factores, pero lo más importante es que creemos que el mercado colombiano también tendrá una recuperación en los próximos cinco años. Y esta operación va a tener un impacto en los volúmenes globales del Grupo en América Latina.

El modelo tradicional de compra de carro en Colombia es con financiamiento…

Es igual en todo el mundo.

¿Entonces cómo piensan incentivarlo acá?

Estamos hace un año con RCI Colombia, la banca internacional que hace parte de la alianza Renault, y se lanzó en Colombia con el BBVA y lo que le puedo decir es que en el primer semestre de este año el 49 % de nuestras ventas se hicieron a través de ese financiamiento, desde cero hasta 49 meses, así que tenemos una buena dinámica y ya somos la primera empresa de financiación de Colombia. Estamos poniendo una financiación del mejor nivel en el mercado y este modelo nos va a ayudar en los años que vienen para cumplir con nuestra estrategia.

Todas las fabricantes de autos se están reorganizando y están juntando mercados, un tema de estructura, para ser menos costosos en la operación. ¿Cómo le están sacando provecho a la unión Renault-Nissan-Mitsubishi?

Te voy a dar algunos números: esta alianza es absolutamente importante para lograr los objetivos del plan a 2022, y eso sucede bajando costos. La ventaja para las tres marcas es que para el cliente, sigue cada una con su personalidad, pero al interior estamos bajando costos. Lo primero es que en cinco años calculamos que vamos a hacer ahorros de 4.000 millones de euros para las tres marcas, por la parte de producción y compras. Lo que hacemos es compras comunes y compartimos fábricas.

El segundo punto es que tenemos como objetivo contar con el 80 % de plataformas comunes hacia 2022, y lo más caro en el negocio de los coches es la plataforma, entonces al dividir las plataformas dividimos los costos. Y el tercer punto, que no es menos importante, es que se viene un aumento fuerte de coches eléctricos, autónomos, eso requiere mucha inversión en I+D (Investigación y Desarrollo), y eso lo calculamos en más de 10.000 millones de euros en ahorros para las tres marcas. Vamos a hacer inversiones juntas de tecnología de coches autónomos.

Hoy tenemos una unidad para la alianza, que trabaja para las tres marcas, entonces por dar un ejemplo, invertimos 100 para las tres en vez de invertir en 100 por cada una.

Esto es gigante, y se replica en todo el mundo: por ejemplo, la Alaskan, que se vende aquí en Colombia, se produce en la fábrica de México de Nissan y esa misma la vamos a producir en Córdoba, Argentina, en la fábrica Renault, para Nissan y para Mercedes.

Todo esto se replica, tenemos una unidad de compra absolutamente común para América Latina entre Renault y Nissan, entonces esas sinergias se dan hasta el nivel operacional y es prudente.

Matthie se convirtió en líder del Proyecto de Vehículos Eléctricos y fue promovido a vicedirector del Programa de Vehículos Eléctricos en 2008. ¿Cómo será el mercado de los eléctricos en el 2022, según usted?

Siempre será difícil hablar del futuro de un mercado, porque depende de muchas cosas, de la oferta, pero también del apoyo de los gobiernos, de las empresas de electricidad. Lo que vamos a ver es que no serán 100 % eléctricos, se tendrán de diferentes tipos. No tengo en la cabeza un porcentaje del mercado mundial de eléctricos, pero vamos a tener ofertas nuevas, unos 12 nuevos vehículos de ese tipo dentro de la gama de Renault. Y vamos a ver que el interés de cada mercado va a crecer.

La gente de BMW ha dicho que están dispuestos a cambiar los motores de todos sus vehículos por motores eléctricos en la medida en que los gobiernos aporten lo suyo y creen las electrolineras. Les dejaron el balón a los gobiernos, ¿y ustedes?

El cambio no va a ser de un día para otro, vamos a ver un crecimiento importante, pero cuando estuve en el 2007 en el programa de eléctricos y lanzamos la gama de eléctricos, eso fue una locura incluso para todas las otras marcas. Y eso llevó a que todos hoy tengan sus programas de eléctricos. Para nosotros es cuestión de tiempo, eso va a venir y vamos a seguir con ese liderazgo.

Viene de la Región África-Medio Oriente-India. Son mercados muy grandes y su objetivo era lograr la expansión de la marca allá. ¿Qué de lo que se hizo allí aplicará aquí en Colombia?

Para mí hay un punto clave que se ve en esos mercados, en África, Oriente Medio e India, y eso son las políticas de los gobiernos por apoyar la industria del automóvil. En Marruecos hay una política muy fuerte para desarrollar a la industria, los proveedores, apoyo para exportar, lo mismo en otros países de esa zona, que trabajan por desarrollarla. Creo que hay cosas por hacer aquí en Colombia para lograr eso, apoyar a la industria, apoyar a los proveedores para que exporten, que el Gobierno tenga una estrategia a mediano y largo plazo.

Cuando habla de apoyo del gobierno, ¿a qué se refieren? ¿Rebaja de impuestos?

Por ejemplo. Puede ser apoyo directo para inversiones, puede ser con arancel, incentivos para exportar, hay muchas formas, pero lo más importante es tener estabilidad y visibilidad a cinco años porque nosotros somos industria de largo plazo, cuando hacemos inversiones las hacemos no para uno sino para 10 años.

Que no les cambien las reglas de juego…

Sí. La estabilidad.

La fábrica que tienen en Colombia hace parte de las 36 que tienen en todo el mundo. Entiendo que con ella están exportando a siete mercados. ¿Cómo fortalecer esa unidad de negocio para que le aporte más a los resultados financieros de la organización? ¿Van a penetrar más mercados?

Tenemos un trabajo fuerte para siempre mejorar, para ser más competitivos, lo que va a ayudar es el desarrollo de la integración local, porque todavía tenemos una integración que no es al nivel que puede ser, y vamos a ver en el futuro que vamos a tener más oportunidades para llegar a otros países.

¿Cómo se ve el mercado colombiano desde la casa matriz?

Estamos aquí hace 48 años, somos número dos, o número uno dependiendo. Es un mercado que hace parte de la historia de Renault, es un mercado importante y estratégico en donde tenemos que defender nuestras posiciones.

Este año lograron superar como los primeros del mercado colombiano a Colmotores. ¿Podrán repetir ese comportamiento pero, esta vez, con constancia? Son los segundos históricos, ¿llegarán a ser los primeros?

No es un objetivo que tenemos que lograr a todos los costos, naturalmente con nuestra red de concesionarios, con nuestra red se servicios, debemos lograr llegar al primer puesto, pero no es un objetivo de corto plazo, es de medio plazo, entonces fuimos primeros al cierre de junio, julio, agosto, septiembre y al cierre de octubre estamos segundos por 140 carros. No vamos a hacer locuras, pero con nuestro portafolio, que es joven y completo, debemos mantenernos en el alto nivel.