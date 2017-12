El bitcoin superó los US$14.000

La cotización del bitcoin se disparó el este jueves por encima de los US$14.000, después de que su valor se multiplicara por diez en menos de un año, provocando el interés de los inversores pero también un creciente riesgo de burbuja.

El bitcoin, que se compra y se vende en plataformas especializadas de internet, superó brevemente la barrera de los US$14.000 en las primeras operaciones en Asia, antes de bajar hasta los US$13.900, según datos de la agencia Bloomberg.

A mediados de octubre, el bitcoin todavía cotizaba a US$5.000, mientras que a principios de año lo hacía a US$1.000.

El gigante estadounidense CME Group, uno de los más importantes operadores bursátiles del mundo, contribuyó a estimularlo al anunciar a finales de octubre el próximo lanzamiento de contratos a término que transarán en bitcoins.

El anuncio provocó un aumento de su valor, mientras que el número de bitcoins que pueden ponerse en circulación es limitado. Así, la capitalización total de la criptomoneda asciende a cerca de US$180.000 millones, según datos del portal coinmarketcap.com, especializado en capitalizaciones bursátiles de criptomonedas. A título indicativo, el grupo Coca Cola está valorado en US$195.000 millones.

El bitcoin, una moneda virtual que solo valía unos céntimos en 2009, cuando fue lanzada, descansa en un sistema de pagos entre iguales (P2P) mediante una tecnología denominada "cadena de bloques" (blockchain).

No tiene curso legal y no se rige por un banco central o un gobierno, sino por una gran comunidad internacional y se acepta en un número creciente de transacciones (restaurantes, sector inmobiliario, etc).

Pero ha suscitado las críticas de numerosos economistas de renombre, como los premios Nobel Joseph Stiglitz y Jean Tirole, que afirmaron recientemente que la explosión del bitcoin se asemeja a una "burbuja especulativa" susceptible de "implosionar".

"El bitcoin se parece a un tren que avanza sin frenos", declaró el analista Shane Chanel, de la compañía ASR Wealth Advisers, tras la explosión del bitcoin. "Cuando este movimiento se ralentice, asistiremos casi con certeza a una corrección", advirtió.