El CEO de Apple se reunió con Trump para hablar sobre comercio

Tim Cook, el director ejecutivo de Apple, se reunió este miércoles con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca.

El comercio fue el principal tema de discusión, en especial teniendo en cuenta las recientes órdenes firmadas por Trump, las cuales incrementan los aranceles sobre varios ítems y materiales.

“Hablaremos de muchas cosas, ente ellas cómo EE. UU. ha sido tratado de manera injusta durante varios años, por muchos países, en el área comercial”, escribió Trump en su cuenta de Twitter antes de la reunión.

