El curioso problema de China: ahora sus bancos no prestan dinero

Se estima que los recursos del sistema no están alimentando la economía en general. Los más golpeados por esta dinámica son los negocios más pequeños.

Liu He, el máximo responsable de política económica en China. Bloomberg

El Banco Popular de China (PBOC, por sus siglas en inglés) enfrenta un problema con el que casi nunca debía preocuparse hasta hace poco: persuadir a los bancos para que presten el dinero que tienen.

Gracias a que el banco central abrió los grifos de la liquidez, ahora el costo para los bancos de tomar préstamos unos de otros es más bajo que el costo de pedirle dinero al PBOC, pero gran parte de esos fondos no se está usando. Ese dinero no está alimentando la economía general, especialmente a empresas más pequeñas con problemas económicos, en tanto las entidades de préstamo se muestran poco dispuestas a otorgar préstamos o comprar bonos riesgosos.

Como China está en una guerra comercial cada vez peor con Estados Unidos y también trata de controlar deudas que ya son grandes, es fundamental garantizar que los fondos lleguen a las empresas necesitadas para sostener el crecimiento. Desde principios de agosto, el banco central empezó a ablandar las reglas para alentar el crédito, y en una reunión de alto nivel presidida por el viceprimer ministro Liu He se instó a hacer más esfuerzos para “destapar” el mecanismo de transmisión, lo que subraya el sentido de urgencia del Gobierno.

Sus iniciativas tuvieron cierto éxito inicial: los nuevos préstamos en yuanes de China aumentaron más de lo esperado, a 1,45 billones de yuanes (US$210.000 millones) en julio, según datos preliminares publicados el fin de semana por la Comisión Regulatoria de Banca y Seguros. Con todo, eso cubre solo los créditos otorgados por bancos y no incluye el financiamiento de los mercados de valores y bonos ni el sector de banca paralela.

La posibilidad de utilizar la liquidez ofrecida por el banco central depende de la “voluntad y capacidad” de los lados de oferta y demanda, afirmó el PBOC en su informe trimestral la semana pasada. Se necesita una actuación conjunta de las autoridades monetarias, fiscales y reguladoras para garantizar una mejor transmisión, según la institución.

“Los bancos todavía no tienen suficiente confianza, siguen preocupados por el aumento de los riesgos crediticios ante la desaceleración de la economía china, el regreso de la campaña de desapalancamiento y el agravamiento de la guerra comercial”, dijo David Qu, economista de Australia & New Zealand Banking Group Ltd. en Shanghái.

En baja

La transmisión no era un problema cuando los bancos trabajaban a toda velocidad para convertir el dinero de base en préstamos, pero ahora la demanda y la oferta de préstamos es más discreta.

En parte se debe al éxito de la campaña del presidente Xi Jinping para disminuir los riesgos financieros, que contempla un examen más estricto de los préstamos tomados por empresas estatales, una limpieza de los proyectos de infraestructura con sociedades público-privadas, restricciones sobre las propiedades y una contracción de la banca paralela. Pero ese éxito tuvo sus costos.

“El menor apetito por riesgos en los mercados y la inactividad de los funcionarios y los miembros de las instituciones impactan mucho sobre las pequeñas y medianas empresas y las compañías privadas”, dijo Ma Jun, un asesor del banco central. La clave para evitar un cambio abrupto del apetito por riesgos y mejorar la transmisión es que las políticas públicas para bajar la deuda se lleven a cabo a un ritmo controlado, dijo Ma, y añadió que ese es “un trabajo delicado y técnico”.