El Dorado acepta la renuncia del gerente de Opain tras incidente con periodista

Redacción Economía.

“Yo no le voy a responder eso (…) ustedes no son la autoridad sanitaria”, le contestó Álvaro González, hasta hoy gerente de Opain, al director de Noticias RCN, Juan Lozano, cuando le preguntó por las medidas que se estaban tomando en el aeropuerto El Dorado para prevenir el coronavirus en vuelos nacionales.

.@NoticiasRCN evidenció la falta de seguimiento en el aeropuerto El Dorado frente a las medidas preventivas del coronavirus. Espere ampliación de esta noticia en nuestra emisión de las 12:30 p.m. https://t.co/QztT0n22lI #OjoConElDorado pic.twitter.com/Yb9lgOTl6l — Noticias RCN (@NoticiasRCN) March 15, 2020

Una lluvia de críticas surgieron después de tales declaraciones, especialmente por el riesgo que representa la pandemia del coronavirus para la capital y para el país y la urgencia de que se tomen medidas para mitigarlo. Incluso el presidente, Ivan Duque, dijo en entrevista con Blu Radio: “es inadmisible la manera como se pronunció (González), debe tener dolencia por un tema que está afectando al mundo (…). Rechazo totalmente la respuesta del gerente de Opain. No solamente la rechazo, sino que me parece absurda, indolente y yo le transmití ese mensaje a la ministra (de Transporte, Ángela María Orozco) para que se los hiciera saber a los operadores”.

Gerente de @BOG_ELDORADO me dijo anoche que no había medidas preventivas contra coronavirus para vuelos nacionales porque autoridad sanitaria no lo pedía. Aterrador. Hablé con @fcarrilloflorez y mandó visita. Graves hallazgos frente a nacionales e internacionales. #ojoconeldorado — Juan Lozano (@JuanLozano_R) March 15, 2020

En el mismo sentido se pronunció Claudia López, alcaldesa de Bogotá: "el gerente de Opaín ha recibido instrucciones claras del Ministerio de Transporte, no las está cumpliendo y es una irresponsabilidad con Colombia. Si le queda grande administrar el aeropuerto que nos lo devuelva", dijo.

En una carta firmada por Mauricio Ossa, presidente de la Junta Directiva de Opain, empresa de opera el aeropuerto El Dorado, la terminal dijo que aceptó la renuncia del directivo y ofreció excusas por el “infortunado episodio (…) en el cual el Gerente de Opain se rehusa a dar declaraciones legítimamente pedidas por el periodista Juan Lozano del Canal RCN”.

Ossa destacó que “dicha actitud no refleja la forma de relacionarse de Opain, ni la de sus accionistas con sus diferentes grupos de interés” y señaló que lamentaban profundamente lo ocurrido. También reiteró que la empresa está plenamente comprometida con la implementación de todas las medidas de salud pública necesarias “y no escatimará esfuerzos, ni inversiones, en la implementación de aquellas medidas orientadas a la prevención del Covid-19 en las instalaciones del aeropuerto El Dorado”.

Lozano ya había advertido en días pasados que El Dorado manejaba la situación con irresponsabilidad, pero no fue el único, la Contraloría ha realizado varias visitas en las que identificó que en la terminal hay deficiencias en materia de herramientas de información (carecen de visibilidad), no se genera conciencia de prevención, el personal dispuesto por la Secretaría Distrital de Salud es insuficiente y no hay protocolos para evitar el contacto personal y no hay orientación.

Vine para confirmar con mis propios ojos irresponsabilidad en @BOG_ELDORADO en tiempos de coronavirus. Escalofriante. No hay un solo aviso preventivo para vuelos nacionales,ni un dispensador de gel,ni invitación a lavar manos,ni operarios con tapabocas, ni control de temperatura. — Juan Lozano (@JuanLozano_R) March 14, 2020

El informe del ente de control advierte que Opain cuenta con un protocolo general que no ha sido actualizado a partir de la realidad que se está viviendo en este momento con el coronavirus, lo que implica un “riesgo importante”, esto después de observar un ejercicio de desembarque de las personas que venían en un vuelo desde Panamá. “Se evidenció que no se respetaban las condiciones de distancia social (1metro) recomendadas por la OMS, no había guías y las personas que estaban haciendo la medida de control de temperatura de alguna manera no eran respetadas y los viajeros pasaban por su lado”, reportaron.

La Junta Directiva nombró a partir de la fecha como gerente encargado a Andres Ortega Rezk, quien cuenta con más de 12 años en el sector y fue anteriormente gerente financiero y gerente general de Opain.