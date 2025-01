El Muelle 13 será operado y manejado por pescadores artesanales: Mintransporte

muelle 13 buenaventura Foto: Sebastián López Ramírez

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En una rueda de prensa, la ministra de Transporte, María Constanza García, informó que se recuperará el control del Muelle 13 de Buenaventura, esto luego de que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) suspendiera las operaciones en esta infraestructura por las afectaciones que evidenció en materia ambiental.

La ANLA evidenció presuntas irregularidades, entre ellas, las características del puerto que requerían una licencia ambiental y no solo un plan de manejo ambiental.

“En 1997, el entonces Fondo Rotatorio de la Armada Nacional, titular del contrato de homologación y administrador del predio, firmó un contrato de arrendamiento con un grupo portuario, bajo un acuerdo que estuvo vigente durante 27 años y concluyó el pasado 6 de enero de 2025. Este contrato, sin embargo, no correspondía a una concesión reglada conforme a las normas vigentes. Actualmente, el Instituto Nacional de Vías (Invías) es el titular de esta infraestructura, lo que otorga al Gobierno la facultad de definir el momento y las actividades para las cuales podrá ser utilizada”, argumentó su intervención la cartera de Transporte.

Lea también: Gobierno ganó pleito en el Consejo de Estado por el muelle 13 de Buenaventura

En una auditoría que se realizó en 2023, se encontraron hallazgos sobre el estado de la infraestructura, irregularidades en la administración del contrato y deficiencias en la inversión destinada al mantenimiento y mejoramiento del muelle. Todo esto, junto con el análisis ambiental, sustentaron las decisiones tomadas por el Gobierno de Gustavo Petro.

Se buscará recuperar y adecuar el muelle, para que se le pueda dar un uso exclusivo para la industria pesquera (artesanal), naviera y astillera.

“Hoy en nuestros puertos tenemos una capacidad instalada de 400 millones de toneladas y sólo usamos 180 millones. En Buenaventura, lo cual genera preocupación, hay una capacidad instalada de 48 millones de toneladas y se están usando solo 20 millones de toneladas, lo que quiere decir que hoy Buenaventura tiene una capacidad de más en el puerto que hace todo el sentido cuando hablamos hay que modernizarlo”, explicó la ministra de Transporte.

En la mencionada rueda de prensa también participó la Ministra de Ambiente, Susana Muhamad; el director del Departamento Nacional de Planeación, Alexander López; el director de la Agencia Nacional infraestructura, Francisco Ospina Ramírez, y el Vicealmirante Harry Ernesto Reyna Niño, Segundo Comandante de la Armada Nacional.

Lea también: Petro asegura que hay “jueces presionando” para prorrogar concesión de Muelle 13

Allí también se explicó que las decisiones tomadas están basadas en los fallos del Juzgado 2 del Valle del Cauca, el cual generó medidas cautelares, amén de suspender el instrumento ambiental, con lo que se solicitó la prórroga del Muelle 13.

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo, pese a que la empresa contaba con plan de manejo ambiental, requería licencia ambiental por el calado y volumen de las operaciones. Por lo tanto, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) no levantará la medida de suspensión temporal.

“Aquí hay un descontrol ambiental, hay una violación de derechos a la población de Buenaventura y una situación altamente irregular, por lo tanto, con Anla, con base en lo que estamos definiendo y en la norma, responderemos las denuncias penales y disciplinarias frente a la situación de no haber controlado una operación de este calado y sus posibles afectaciones”, afirmó la jefe de la cartera ambiental, Susana Muhammad.

Finalmente, el director del Departamento Nacional de Planeación, Alexander López, aseguró que es falso que por esta intervención se vayan a perder empleos, pues en el sector hay 15 muelles, por lo que, asegura, se puede resolver esta situación.

“Para descargar un buque de estos se requieren 40 o 50 personas, cada tres días, esos trabajadores son contratados a destajo, esos no son trabajadores de planta, esos trabajadores ingresan al muelle cada que llega un buque, pero esos trabajadores no solo prestan ese servicio allí en ese muelle, existen 15 muelles más y esos trabajadores están rotando en cada uno de esos muelles de acuerdo con la carga que esté llegando. Eso que dicen que se van a perder 500 empleos, 600 empleos en este caso no es tal, porque la dinámica de descargar un barco utiliza entre 40 a 60 trabajadores que están rotando por todos los muelles”, enfatizó López Maya.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.