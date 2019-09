El plan de Odebrecht para pagar sus deudas: usar dividendos

Yuri Kertzman, presidente y CEO de Odebrecht Construction Inc.

La empresa constructora dirigida por Odebrecht SA, el conglomerado brasileño que solicitó en junio la protección por bancarrota, ha llegado a un acuerdo con algunos tenedores de bonos sobre un plan que usaría dividendos para pagar la deuda.

La propuesta, negociada con un grupo de acreedores que posee alrededor de 45% de la deuda total de Odebrecht Engenharia e Construcao SA, incluye la emisión de nuevos bonos no garantizados por un monto inicial equivalente al 45 % del valor nominal de los bonos existentes. Las nuevas notas pagarían el mismo cupón que las antiguas, con vencimientos extendidos por 4 años y medio. En los primeros dos años después de la emisión, la compañía tendrá la opción de no pagar el cupón. El monto no pagado, más el 50 %, se agregaría al principal adeudado. En los tres años siguientes podría pagar cupones solo parcialmente.

Los tenedores de bonos también recibirían otra nota, emitida por una nueva compañía controladora también controlada por Odebrecht SA, con un monto equivalente al 55 % del valor nominal de sus bonos existentes. Los pagos por esa nueva nota provendrían de dividendos que se distribuirían una vez que las ganancias de la constructora antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización excedan tres veces la deuda neta.

La compañía, que busca una reestructuración extrajudicial, necesita la aprobación de los tenedores del 60 % de su deuda para que el acuerdo entre en vigor para todos los acreedores. Comenzará a buscar la aprobación de otros tenedores de bonos ahora. El plan exige que se cancelen los bonos existentes a cambio de las nuevas notas.

Desde que incumplió el pago de US$3.000 millones en deuda el año pasado, la división constructora de Odebrecht ha tenido dificultades para llegar a un acuerdo de reestructuración. Un grupo de tenedores de bonos, liderado por Gramercy Funds Management, siguió negociando una reestructuración extrajudicial, incluso después de que la matriz de la empresa constructora solicitara protección contra la quiebra en medio de un escándalo de corrupción de varios años.

Odebrecht aclaró en su solicitud que la deuda de la unidad de construcción no forma parte de la declaración de bancarrota de la empresa controladora. La unidad es asesorada por Moelis & Co., mientras que el asesor de la sociedad controladora es RK Partners. Rothschild & Co. asesora a los tenedores de bonos.