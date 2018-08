El trino con el que Elon Musk aumentó su fortuna en US$900 millones

Bloomberg.

El cofundador de Tesla Elon Musk vio su fortuna subir en cerca de US$900 millones luego de que publicara un tweet en el que indicaba que considera excluir a Tesla de bolsa pagando US$420 por acción.

El trino llevó a las acciones de Tesla a subir más de 6,8 % en Nueva York, por encima de los US$365. Lo que sitúa la fortuna de Musk sobre los US$25.000 millones.

Su misiva (trino) llegó minutos después de que el diario Financial Times informara que el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita había acumulado una participación no revelada del 3 al 5 % este año, según personas con conocimiento directo del asunto que no identificó.

El tuit de Musk dice que aseguró el financiamiento. Un precio de US$420 por acción valoraría a la compañía en US$72.000 millones, casi el doble de Ford Motor Co.

Aunque sea la trigésima primera persona más rica del mundo y mayor accionista de Tesla, Musk dependería de financiamiento externo para cualquier compra, ya que su fortuna es muy poco líquida.