“El turismo debe ser nuestro nuevo petróleo”, ministro de Comercio en el #RetoDeLos10Minutos

Redacción Económia

Xiomara Ramirezparis preparó sus preguntas con antelación. Prueba de ello es que, en su primera intervención, sintetizó en poco más de un minuto la situación que viven los habitantes de la zona rural de Cúcuta que, pese a tener tierras aptas para el desarrollo agrícola, carecen de una cultura empresarial que les permita comercializar sus productos.

“¿Qué estrategias puede implementar el Ministerio para desarrollar la productividad en las zonas rurales?” preguntó.

Sus palabras iban dirigidas a José Manuel Restrepo, ministro de Comercio, Industria y Turismo del gobierno de Iván Duque, quien fue el cuarto miembro del gabinete en aceptar el #RetoDeLos10Minutos de ‘Aló, ¿por favor Colombia?’ para conversar con un ciudadano del común. El ministro admitió que la realidad expuesta por Xiomara la padecen diferentes territorios en todo el país.

Restrepo dejó claro que si bien la explotación del potencial agrícola le corresponde al ministerio de Agricultura, su cartera se esforzará por jugar un rol participativo. Puso como ejemplo la Alianza ‘El Agro Exporta’ que, a través de una inversión que supera los 60 mil millones, ha financiado múltiples proyectos, beneficiando miles de productores en regiones afectadas por el conflicto armado y abriendo la posibilidad para que sus productos sean posteriormente exportados.

“Hemos logrado demostrar que sí es posible desarrollar el sector del agro, que sí es posible aprovechar los tratados de libre comercio y que sí es posible que el agricultor tenga capacidad para convertirse en exportador” afirmó el ministro. Se refirió al trabajo que se está haciendo en el departamento con productores de cacao, con otros productores cercanos a la cadena de exportación, y también apoyando al pequeño y micro productor agrícola que trabaja mediante la agricultura familiar.

Es preciso señalar que, en 2017, las exportaciones del sector agropecuario aumentaron 7,2%, según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Esto se dio, en buena medida, por el crecimiento positivo que presentaron productos como el aceite de palma, los azucares de caña, la remolacha y las frutas. Para el presente año, se espera que la contribución de las exportaciones agrícolas aumente gracias a la Alianza ‘El Agro Exporta’, lanzada en el mes de enero, que busca unir los esfuerzos de los ministerios de Agricultura y Comercio para conseguir que el campo colombiano llegue a mercados internacionales.

Las consecuencias que ha tenido sobre Cúcuta la crisis en Venezuela fue el tema que Xiomara decidió tratar después. Recordó que el cierre de la frontera ha afectado las condiciones de vida de muchos habitantes de la capital de Norte de Santander y declaró que la exportación de productos agrícolas podría ser la solución para el mejoramiento de la economía. Sin embargo, expresó que existen algunos requisitos burocráticos que, debido al desconocimiento generalizado sobre su trámite, impiden que esto se haga realidad.

Por lo tanto, Xiomara quiso saber si el Ministerio contempla alguna estrategia específica para esta ciudad fronteriza que ayude a fortalecer los procesos de comercialización y exportación.

El ministro dividió su respuesta en dos. Primero, calificó de atípica, en la historia del país, la realidad que vive Cúcuta y dijo que debe haber una respuesta distinta por parte del Estado. Anticipó que como parte de la propuesta del presidente Duque de legalidad, emprendimiento y equidad, se adoptará una medida concreta para aliviar la situación en la frontera y brindar acompañamiento.

Estudios de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) revelan que el volumen de ventas en los establecimientos de comercio de la ciudad ha caído drásticamente desde 2016 y, para junio de 2018, el DANE informó que el desempleo ascendía hasta 14,4%.

Luego, Restrepo hizo énfasis en la necesidad de generar mecanismos de desarrollo productivo e implementar una economía de clusters que facilite las exportaciones. Además, reconoció que el Gobierno debe prestar capacitación a los productores para que tengan más claridad en temas técnicos y de registros.

Las condiciones en las que se desenvuelve el turismo en Norte de Santander serían traídas a la conversación por Xiomara. Ella expuso lo que, a su modo de ver, son las principales carencias de este sector en su departamento.

“Uno no puede llevar muchas personas a visitar estos atractivos porque no hay condiciones de accesibilidad. Las carreteras no están transitables en algunos casos y llegando uno ya al atractivo, pues no hay hospedaje y no hay alimentación” dijo.

El ministro estuvo de acuerdo en este aspecto. Agregó que, en los próximos cuatro años de Gobierno, el turismo jugará un papel protagónico.

“El turismo tiene que convertirse en nuestro nuevo petróleo” fueron sus palabras.

Le recordó a Xiomara que el Norte de Santander hace parte del corredor turístico del nororiente colombiano, pero que no es suficiente con darle tal denominación. La definición en detalle de rutas de acceso, productos de las zonas, mejoras en infraestructura, calidad y servicio fueron algunas de las medidas que Restrepo propuso como respuesta.

Colombia cuenta con 12 corredores turísticos ubicados en diferentes regiones. El corredor del nororiente comprende los dos Santanderes en el que se destacan Playa de Belén y el Área Natural Única Los Estoraques, ambos ubicados en Norte de Santander.

Por último, la llamada giró alrededor de las formas de incorporar el emprendimiento en el proceso educativo de los jóvenes. El ministro, quien fue rector del Colegio de Estudios Superiores en Administración (CESA) y la Universidad del Rosario, dijo que “el emprendimiento arranca con una cultura del coraje y de la valentía de ser empresario” y que tiene como objetivo recoger experiencias de emprendedores para visibilizarlos y aprender más de ellos.

