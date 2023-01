Por necesidad creó un modelo distribución de medicamentos y ya está en 7 ciudades

Francisco Jassir MIranda es el fundador de Farmu. Foto: Cortesía

En su comunicación oficial se presentan como “una plataforma tecnológica que funciona a través de la página web www.farmu.com.co”, dicen que han sido un ”proyecto de rápido crecimiento, pues optimiza la cadena de suministro en el canal, aumentando el acceso a nuevos productos para las droguerías independientes″. ¿Quién creó el emprendimiento? Se trata de Francisco J. Jassir, con estudios en administración de empresas en el Babson College y con un MBA en Columbia. Ha ha trabajado en McKinsey & Company y también en startups como Frubana. Ha trabajado en “modelos de planeación de abastecimiento para todos los productos de abarrotes y con Farmu quiere llegar hacer un cambio social en una comunidad que es imprescindible en Colombia:, los droguistas”. ¿Cuál es su historia? Aquí la cuenta en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Tengo 29 años y estudié Administración de Empresas con una Maestría enfocada en Administración también.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Mi padre casi muere de COVID-19 y no lograba encontrar los medicamentos para su tratamiento. De este problema surgió la necesidad de entender cómo funcionaba el mercado, así descubrí la necesidad que tienen los droguistas independientes en encontrar un socio que entienda cómo los puede ayudar a crecer sus negocios generacionales. Creé una plataforma para desarrollar soluciones enfocadas en los droguistas de barrio, trabajando junto a los laboratorios para fortalecer el canal. De esta manera todos nos beneficiamos.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Cogí un taxi por 20 días para hablar con más de 100 droguistas en Barranquilla. Conversando con ellos entendí mejor la oportunidad. Me puse a trabajar desde el escritorio de la tienda de ropa de mi hermana. Al principio hacía de todo: compra, empaque, facturación y utilizaba a Mensajeros Urbanos para entregar los primeros pedidos. Al comprobar la idea, decidí buscar inversionistas extranjeros que le creyeran a la región para acelerar el crecimiento de nuestra propuesta.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Capital de riesgo - Venture Capital. Son fondos de inversión especializados en startups. Me concentré en fondos grandes que hayan ya invertido en Latinoamérica. Compartimos la visión de que el emprendimiento es nuestra manera de hacer país. Y una vez les expliqué el proyecto, se unieron con su capital para darle forma a esta empresa.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Estamos trabajando junto a más de 2.000 familias que han dedicado su vida a servir a su comunidad. Para nosotros es un privilegio que nos hayan abierto las puertas de sus negocios y casas para trabajar juntos y ayudarlos a ellos a que sigan teniendo tanto impacto en sus barrios.

6. ¿Soy feliz?

Me levanto todos los días con la convicción de que lo que estamos haciendo es algo para la historia. Farmu va a cambiar la manera de trabajar en la industria. Estoy muy feliz porque construyo país, porque hago que muchos colombianos tengan una calidad de vida más digna y puedan, como yo, ser felices haciendo lo que les gusta.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

No pienso en eso. Estoy enfocado en pensar cómo agregarle valor a mis clientes.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Emprender es durísimo. Pienso que eso es lo que lo hace tan atractivo. Pocos se atreven a hacer las cosas difíciles. Estoy muy feliz de contar con un equipo que cree en la visión de la compañía y trabaja todos los días para lograr nuestro cometido.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

No me hace falta nada. Trabajo para cumplir el compromiso que he adquirido con el equipo y nuestros clientes. Mi sueño es tener el privilegio de liderar a un grupo tan increíble. Espero poder seguir teniendo esa oportunidad el resto de mi vida. Es un sueño cumplido por el que trabajo día a día para seguir haciéndolo realidad.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Crecer. Tenemos un compromiso con los droguistas y de la mano vamos a llevar esto no solo a toda Colombia sino también en toda Latinoamérica.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Muy escalable. Más de 200,000 farmacias independientes nos esperan en la región. Lo que tenemos es un gran camino por recorrer.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Nuestros inversionistas son institucionales con una experiencia probada en mercados internacionales. Buscamos socios estratégicos, la inversión va mucho más de su dinero. Es su experiencia y conocimiento que nos ayudan a navegar.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Demorarme tanto en empezar. Los mejores aprendizajes están en la ejecución.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Trabajar en Frubana me permitió entender que este era el camino para mí. Desde ese momento empecé a pensar y a crear Farmu.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

En el camino me he ido ajustando mucho. Creo que el fracaso y los errores cometidos son realmente aprendizajes. Lo importante es aprender de ellos y seguir adelante.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Latitud y Endeavor. El primero me juntó con otros emprendedores para empezar mi camino y el segundo me está ayudando a escalar. Muy agradecido por permitirme ser parte de ambos.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Ojalá. Así sea para que nuevos emprendedores empiecen sus caminos y para que lo que estamos construyendo, le sirva a las farmacias independientes a crecer.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

No planeo a 10 años. El futuro son las consecuencias de lo que hago hoy, solo me enfoco en eso.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Mi vida son mi familia y mis amigos. El apoyo es total. Ellos son los que me han motivado en las buenas y en las no tan buenas.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

100%.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

El equipo transforma ideas en realidad, en conjunto hacemos que las cosas pasen. Somos más de 150 personas que le trabajamos diario a esta visión.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Tengo muchas ganas de llegar lejos. Tengo un deseo inamovible de querer hacer algo grande, siempre aprendiendo de las personas que me rodean.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Creer en ti mismo es la mejor inversión.

