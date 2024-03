Desacuerdos y tensiones, así avanza la asamblea de accionistas de Ecopetrol

Imagen de referencia. Los accionistas minoritarios podrán votar por medios electrónicos (desde sus celulares) o mediante métodos alternos establecidos por la compañía. Foto: Óscar Pérez

Ecopetrol es la empresa más importante de Colombia, con utilidades que, para 2023, ascendieron a $19,1 billones. Su accionista mayoritario es el Estado, con el 88,49 % de las acciones. Esto se traduce en una importante fuente de ingresos para la Nación, ya que el año pasado la compañía le transfirió recursos por $58 billones, de los cuales $22 billones fueron por dividendos, $26 billones por impuestos y $10 billones por regalías. Todo este caudal de dinero representó 11 % del Presupuesto General de la Nación.

El resto de la participación accionaria se reparte entre otros grandes accionistas como JPMorgan Chase Bank (con el 2,95 % de los títulos), el fondo de pensiones de Porvenir (0,94 %), el fondo bursátil iShares (0,87 %) y el fondo de pensiones obligatorias Protección de mayor riesgo (0,66 %), entre otros. Se estima que el número total de accionistas minoritarios de Ecopetrol supera los 256.000.

Este viernes los accionistas acuden a la cita que tienen para la Asamblea de Accionistas, que se adelanta en Corferias (Bogotá).

El ingreso se habilitó a las 12 del medio día y se espera que, desde las 2:00 p.m. se aborden temas tan importantes como la designación de nuevos miembros para la junta directiva que liderará a la compañía hasta 2025, la presentación de los más recientes estados financieros y el cambio de la razón social de la empresa, con la que se incluiría su apuesta por las energías renovables que ha buscado el Gobierno de Gustavo Petro.

Algunos accionistas minoritarios han manifestado la petición de que se retire, del orden del día, los puntos que tienen que ver con el cambio de la razón social de la compañía (que la quieren llevar a ser una empresa clave para la transición energética de Colombia), así como la elección de la nueva junta directiva.

Según lo argumentado, no hay reportes que brinden certeza financiera de que la compañía no se verá afectada por la transición que propone el Gobierno. Sobre la junta, aseguran que que está “plagada de conflictos de intereses, y no cumple con el objetivo de tener disciplina de capital para generar rentas al Estado”.

Esta propuesta fue respaldada, mediante aplausos, por los accionistas minoritarios presentes en el recinto.

Como accionista, el ex senador Jorge Enrique Robledo se sumó a estas dos propuestas, diciendo que es evidente que los cambios que se quieren hacer en la compañía no vienen desde los accionistas, sino de desde la opinión de Gustavo Petro que “odia al petróleo con el bolsillo de los colombianos”).

Robledo también incluyó un punto, y es que se discutan las condiciones que tiene el actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, para estar al frente de la empresa.

Desde el sindicato de la USO, se hizo un llamado a respetar el orden del día, pues lo que califica como “un manto de duda” alrededor de la asamblea de hoy, fue implantado por un estudio (de la firma Control Risk) que fue pagado, dice, por uno de los actuales integrantes de la junta directiva.

“No hay ninguna investigación, ni ninguna sanción contra ningún miembro de la junta directiva postulado. No podemos venir aquí a señalar. No dejar que Ecopetrol avance a la transición energética sí es condenar a Ecopetrol, tenemos que escuchar lo que el mundo nos dice, de que en 2026 el 50 % de la energía eléctrica será generada por fuentes limpias y si no empezamos esa transición estaremos condenados a desaparecer”, argumentaron.

Tras la revisión del quórum, se determinó que hay mayoría de accionistas para deliberar y decidir. Ecopetrol tiene 41,16 millones de acciones, para deliberar se necesita la participación accionaria de por lo menos la mitad más una. Las suscritas al inicio de la sesión fueron 38.64 millones acciones, que representan el 93,99 %.

Continúa el ingreso de los accionistas minoritarios de Ecopetrol. El recinto tiene capacidad para más de 2.000 personas. Mientras se inicia formalmente la asamblea, muchos están aprovechando los espacios de asesoría que dispuso la empresa para que los interesados en adelantar trámites u obtener información para que puedan hacerlo.

Momento de seguridad.

Verificación del quorum.

Instalación de la Asamblea General de Accionistas por parte del Presidente de Ecopetrol S.A.

Aprobación del orden del día.

Designación del Presidente de la Asamblea General de Accionistas.

Designación de la Comisión de Elecciones y Escrutinios de la Asamblea General de Accionistas.

Designación de la Comisión de Revisión y Aprobación del Acta de la Asamblea General de Accionistas.

Presentación y consideración del informe de la Junta Directiva de Ecopetrol S.A. sobre su funcionamiento, desarrollo y cumplimiento del Código de Buen Gobierno.

Presentación y consideración del informe integrado de gestión del año 2023.

Presentación y consideración de los estados financieros dictaminados individuales y consolidados a 31 de diciembre de 2023.

Lectura del dictamen del Revisor Fiscal.

Aprobación del informe de la Junta Directiva sobre su funcionamiento, desarrollo y cumplimiento del Código de Buen Gobierno.

Aprobación del informe integrado de gestión del año 2023.

Aprobación de los estados financieros dictaminados individuales y consolidados.

Presentación y aprobación del proyecto de distribución de utilidades.

Elección de los miembros de la Junta Directiva para lo que resta del periodo 2021 - 2025.

Presentación y aprobación de Reformas Estatutarias Intervenciones y varios.

Los grandes cambios que busca la asamblea de accionistas de Ecopetrol

Que Ecopetrol pase de ser una empresa dedicada a la explotación de hidrocarburos, y migre a convertirse en una de generación de energías limpias, es el gran desafío que ha planteado el Gobierno de Gustavo Petro. Sobre esto, se espera que se den las primeras luces en la reunión de este viernes.

Esta asamblea también es especial por las tensiones que habido en torno a la elección de su nueva junta directiva pues, según lo manifestado en un informe entregado por el Comité de Gobernanza de Ecopetrol, ninguno de los cinco candidatos presentados por el gobierno de Petro tiene la experiencia necesaria para dirigir la compañía.

“El documento también dice que las nominadas Lilia Tatiana Roa y la política Ángela María Robledo carecen de la experiencia necesaria en gestión e industria. Gabriel García Realpe, un exsenador que respaldó la campaña presidencial de Petro, cuenta con experiencia legislativa, pero no tiene experiencia comparable en gestión empresarial, afirmó la junta. Álvaro Torres, propuesto por las provincias petroleras y cercano al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, carecería de la experiencia financiera necesaria, según el documento”, se lee en un reporte que publicó Bloomberg.

El Comité de Gobierno es el órgano encargado por la propia empresa para examinar y conceptuar sobre la idoneidad de los perfiles postulados para la junta directiva.

