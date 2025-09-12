No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Economía
Empresas

¿Cuántos salarios mínimos cuesta el iPhone 17 Pro Max en Colombia?

Estos son los detalles de los precios de los nuevos celulares de Apple que llegarán al mercado el próximo 19 de septiembre.

Redacción Economía
12 de septiembre de 2025 - 03:42 p. m.
El nuevo iPhone 17 Pro y Pro Max brindan tres opciones de colores: plata, naranja y azul.
El nuevo iPhone 17 Pro y Pro Max brindan tres opciones de colores: plata, naranja y azul.
Foto: Apple
Apple lanzó esta semana la más reciente versión de sus teléfonos celulares: el iPhone 17, que llega en varias versiones y con novedades importantes.

En el evento también se conocieron los iPhone 17 Pro y Pro Max. Su rediseño más destacado es en la barra de cámaras traseras, que incluyen tres sensores de 48 megapíxeles y un acercamiento óptico de hasta 8x. Se destaca que la cámara frontal ajusta automáticamente el encuadre.

La pantalla del iPhone 17 Pro se mantiene idéntica a la del 16 Pro, con 6,3 pulgadas. El iPhone 17 Pro Max, en cambio, crece hasta las 6,9 pulgadas, superando las 6,8 de su antecesor.

Precios y fecha de la llegada del iPhone 17 Pro y el iPhone 17 Pro Max

Ambas versiones de los teléfonos llegarán al mercado el próximo 19 de septiembre. Estarán disponibles en tres acabados: plata, azul oscuro y un nuevo tono naranja.

Ahora bien, estos son los precios de cada una de las versiones, con sus equivalentes en salarios mínimos (que es de $1.423.500 en Colombia para 2025):

  • iPhone 17 256 GB: $4.679.000, lo que representa unos 3,28 salarios mínimos colombianos.
  • iPhone 17 512 GB: $5.879.000, que son comparables con cerca de 4,13 salarios.
  • iPhone 17 Pro 256 GB: 6.449.000, lo que representa unos 4,53 salarios mínimos colombianos.
  • iPhone 17 Pro 512 GB: $7.629.000, que son comparables con cerca de 5,36 salarios.
  • iPhone 17 Pro Max 256 GB: $6.999.000 que son equivalentes a 4,92 SMLV.

Vale aclarar que los precios anteriormente mencionados se basan en la página oficial de Apple, iShop, en Colombia para compra en preventa.

Por Redacción Economía

