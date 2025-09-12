¿Cuántos salarios mínimos cuesta el iPhone 17 Pro Max en Colombia?

El nuevo iPhone 17 Pro y Pro Max brindan tres opciones de colores: plata, naranja y azul. Foto: Apple

Apple lanzó esta semana la más reciente versión de sus teléfonos celulares: el iPhone 17, que llega en varias versiones y con novedades importantes.

En el evento también se conocieron los iPhone 17 Pro y Pro Max. Su rediseño más destacado es en la barra de cámaras traseras, que incluyen tres sensores de 48 megapíxeles y un acercamiento óptico de hasta 8x. Se destaca que la cámara frontal ajusta automáticamente el encuadre.

La pantalla del iPhone 17 Pro se mantiene idéntica a la del 16 Pro, con 6,3 pulgadas. El iPhone 17 Pro Max, en cambio, crece hasta las 6,9 pulgadas, superando las 6,8 de su antecesor.

Precios y fecha de la llegada del iPhone 17 Pro y el iPhone 17 Pro Max

Ambas versiones de los teléfonos llegarán al mercado el próximo 19 de septiembre. Estarán disponibles en tres acabados: plata, azul oscuro y un nuevo tono naranja.

Ahora bien, estos son los precios de cada una de las versiones, con sus equivalentes en salarios mínimos (que es de $1.423.500 en Colombia para 2025):

iPhone 17 256 GB: $4.679.000, lo que representa unos 3,28 salarios mínimos colombianos.

iPhone 17 512 GB: $5.879.000, que son comparables con cerca de 4,13 salarios.

iPhone 17 Pro 256 GB: 6.449.000, lo que representa unos 4,53 salarios mínimos colombianos.

iPhone 17 Pro 512 GB: $7.629.000, que son comparables con cerca de 5,36 salarios.

iPhone 17 Pro Max 256 GB: $6.999.000 que son equivalentes a 4,92 SMLV.

Vale aclarar que los precios anteriormente mencionados se basan en la página oficial de Apple, iShop, en Colombia para compra en preventa.

