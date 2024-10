Ecopetrol habría postergado venta de bonos tras anuncios del CNE

Imagen de referencia. / Cortesía Ecopetrol Foto: Cortesía

Ecopetrol pospuso una oferta de venta de US$1.750 millones de bonos en dólares después de que el Consejo Nacional Electoral iniciara una investigación que involucra al presidente Gustavo Petro y al titular de la petrolera estatal Ricardo Roa, según fuentes con conocimiento directo.

La compañía decidió no seguir adelante con la transacción esta semana, aunque podría considerar volver al mercado en el futuro, dijeron las fuentes, que pidieron no ser identificadas ya que la decisión no se ha hecho pública.

En respuesta a una solicitud de comentarios, Ecopetrol indicó que el proceso no ha terminado y que cualquier información relevante se dará a conocer en una presentación regulatoria. JPMorgan Chase & Co., uno de los líderes de la operación, declinó hacer comentarios. Los representantes de los otros dos —BBVA Securities Inc. y Santander US Capital Markets— no respondieron a mensajes solicitando comentarios.

Los certificados de depósito estadounidenses de Ecopetrol subían un 1,6 % en Nueva York este jueves, rompiendo una racha de dos días de pérdidas, mientras que los bonos bajaban ligeramente, según datos de Trace.

La empresa, que es propiedad mayoritaria del gobierno colombiano, inició el proceso de venta el martes, buscando pedir prestado de los mercados de capitales por segunda vez este año para financiar una recompra de deuda. Se fijaron las condiciones, incluido un rendimiento del 7,65 %, pero la operación no llegó a realizarse, según las fuentes.

La decisión de posponer la oferta se produce después de que los magistrados del consejo electoral iniciaran una investigación sobre una supuesta infracción de los límites de financiamiento de campaña, en la que el presidente Gustavo Petro y el titular de Ecopetrol, Ricardo Roa, fueron señalados como objetivos. Roa dirigió la campaña presidencial 2022 de Petro antes de ser designado al cargo en Ecopetrol el año pasado.

Tras una reunión extraordinaria, la junta directiva de Ecopetrol sostuvo el miércoles que respalda a Roa y continuará siguiendo de cerca la investigación.

