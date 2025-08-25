Elon Musk lleva a juicio a Apple y OpenAI por monopolio en IA móvil

Musk fundó xAI Holdings en 2023, con foco en IA y redes sociales. En abril buscó US$20.000 millones en financiación, la mitad de lo recaudado por OpenAI. Foto: AFP - JIM WATSON

Elon Musk demandó a Apple Inc. y OpenAI, acusándolos de favorecer injustamente a la aplicación de inteligencia artificial en los iPhones y de obstaculizar la competencia de otros desarrolladores de chatbots.

X y xAI, de Musk, presentaron la demanda el lunes en un tribunal federal de Fort Worth, Texas, argumentando que la decisión de Apple de integrar OpenAI en el sistema operativo del iPhone perjudica la competencia y priva a los consumidores de opciones.

El multimillonario fundador de xAI Holdings, que ahora agrupa al equipo de Grok AI y a la red social X, señaló que Apple hace imposible que alguien distinto de OpenAI alcance los primeros lugares en las listas de la App Store, una vitrina global muy codiciada por los desarrolladores de aplicaciones.

“El acuerdo exclusivo de Apple y OpenAI ha convertido a ChatGPT en el único chatbot de IA generativa integrado en el iPhone”, afirmaron los abogados de X en la demanda, y “han acaparado los mercados para mantener sus monopolios e impedir que innovadores como X y xAI puedan competir”.

El caso plantea un enfrentamiento judicial de alto riesgo entre la persona más rica del planeta y una de las empresas más valiosas del mundo.

“Esta es la historia de dos monopolistas que unen fuerzas para asegurar su dominio continuo en un mundo impulsado rápidamente por la tecnología más poderosa jamás creada por la humanidad: la inteligencia artificial”, afirma la demanda.

Los demandantes afirman que Apple posee el 65% del mercado de teléfonos inteligentes en Estados Unidos, mientras que OpenAI controla al menos el 80% del mercado de chatbots de IA generativa a través de ChatGPT.

En un mensaje en X, Altman calificó la acusación de Musk de “notable” y dijo que “manipulaba X para beneficiarse a sí mismo y a sus compañías”.

Musk le respondió tachándolo de “mentiroso”.

Ambos fueron fundadores originales de OpenAI antes de la salida de Musk en 2018 y ahora mantienen una relación conflictiva. Musk fundó xAI en 2023 para competir con OpenAI y otras importantes empresas de IA.

