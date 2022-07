Latas y botellas recicladas convertidas en piezas artesanales en Colombiamoda

"A-mar" fue la pasarela inaugural de Colombiamoda 2022. Foto: Inexmoda

Las luces se apagaron, los asistentes estaban sentados en unas largas sillas de madera aguardando solemnemente el comienzo, resaltaban los vitrales azules, morados y rojos. Es una iglesia. Es la capilla del ITM Campus Fraternidad de Boston, un barrio del centro de Medellín. Fue el lugar escogido por el diseñador Juan Pablo Socarrás para presentar su pasarela “A-mar”, la encargada de inaugural la 33 edición de Colombiamoda.

La primera modelo en salir, de los más de 30 que desfilaron, fue Nazarit Machín, la colombiana de Santander de Quilichao que debutó como modelo de Louis Vuitton en la Semana de la Moda de París. Ella llevaba una armadura dorada de dos piezas tejida por mujeres y hecha con anillas metálicas de latas recicladas de Coca-Cola. Para la colección se utilizaron 400 kilos de PET y residuos reciclados y 22.000 anillas de plástico.

A medida que avanzaba el desfile, la gama de colores se paseaba por colores intensos desde los verdes hasta los azules y rojos y la historia se iba contando. Mar, la protagonista de Socarrás era una mujer “dual, oscura y clara, transparente… es un huracán”, una mujer que nació en las montañas y que viaja por el río y se encuentra con el amor, un hombre maya. Él le enseña a coser mientras recorren las aguas de México, Guatemala y Colombia. Ella viste colombiano; él va con piezas de la cultura mexicana y guatemalteca.

Algunos modelos llevaron en sus piezas un pequeño papel con las ilustraciones y datos de las mujeres que tejieron la prenda. En la colección participaron 90 mujeres del Valle de Ubaté, en Colombia; Santo Domingo de Xenacoj, en Guatemala y de San Antonino Castillo Velasco, en México. Se beneficiaron 16 marcas, tres emprendimientos y cinco talleres de confección.

***

“A-mar” hace parte de “Historia hechas a mano”, el proyecto con el que el diseñador quiere mostrar una visión diferente de la moda en la que se trabaje lo social, económico y ambiental mediante la cocreación con comunidades artesanales y la alianza con empresas que se encuentren en procesos de reutilización de los residuos que generan.

En 2021 el proyecto fue el que cerró Colombiamoda y tras su éxito se expandió por Latinoamérica. “Termino un desfile y quedo en depresión posparto, pero el año pasado Ángela me dijo que no estuviera triste porque me iba a tocar trabajar en Latinoamérica. Ella quería siete países, pero negociamos y logré que fueran tres importantes: Guatemala, México y Colombia (que no lo puedo dejar porque es mi alma)”, contó Socarrás.

El diseñador recordó que trabajar con comunidades artesanas de México era “un sueño” y escogió Guatemala porque era un país que visitaba recurrentemente. “Me sorprende el sector artesanal y todas las posibilidades que hay y todo lo que nos une: cultura y ganas de mostrarle al mundo todo lo que sabemos hacer. Todo está por contarse”.

El bogotano, que cuenta con más de 16 años de experiencia liderando proyectos de transformación e impacto social a través del diseño y creación de colecciones que conectan con comunidades artesanales, comparte su conocimiento y más que mostrar una pasarela, el objetivo es enseñarles a las artesanas sobre creación de empresa, ventas digitales y pagos justos. “Este proyecto nos da la posibilidad de crecer juntos”.

***

Juan Pablo Socarrás es de los pocos diseñadores de moda colombianos, o tal vez el único, que podrá decir con orgullo que cerró una edición de Colombiamoda y, al año siguiente, la abrió. Está en su mejor momento profesional.

“Pensé que la pandemia me iba a llevar a la quiebra y varias veces me pregunté: ‘¿por qué no estudié medicina como me dijo mi papá?’, pero fue todo lo contrario. No estudié medicina, pero lo que hago es curar el alma a través de los oficios. Hacer visibles a los invisibles”, afirmó.

Además de “Historias hechas a mano”, el gestor social está trabajando en un proyecto para crear un taller de confección en el sur del César y en rescatar las tradiciones de las comunidades indígenas del Putumayo.

Este martes comienza oficialmente la 33 edición de Colombiamoda + Colombiatex, uno de los eventos de moda más importantes del país y de Latinoamérica por incluir componentes como tendencias, conocimiento y negocios.

El evento contará con 23 pasarelas, 30.000 visitantes, 400 marcas expositoras y 10.000 compradores especializados nacionales e internacionales.

