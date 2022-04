En departamentos como Vichada solo el 4,6 % de los hogares tiene internet

Instituto Rural del Sur - Conectividad MInTic Foto: GUSTAVO TORRIJOS

El acceso a internet es uno de los indispensables al momento de garantizar condiciones en rubros tan importantes de la sociedad como la educación y la competitividad. Es tan importante que el mismo ha sido catalogado como un servicio público esencial.

Este jueves el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) mostró parte del panorama del acceso a internet en Colombia con los resultados de su reporte de pobreza multidimensional, el cual mide las carencias que tienen los hogares colombianos en cinco dimensiones (educación; niñez y juventud; trabajo; salud; vivienda y servicios públicos).

Se considera que un hogar en el país enfrenta pobreza multidimensional cuando tiene privaciones en por lo menos el 33 % de estas dimensiones. En 2021, el 16 % de los hogares en el país (8,07 millones) estuvieron inmersos en esta clasificación, lo que se tradujo en una disminución de 2,1 puntos porcentuales en comparación con 2020, y de 1,5 puntos porcentuales frente a 2019. El panorama es más crítico en las zonas rurales y dispersas que en las ciudades, pues mientras estas últimas presentan una incidencia del 11,5 %, las primeras registran un 31,1 %.

Estas brechas también se ven en el rubro de conexión a internet en los hogares, siendo Cauca el departamento con una mayor diferencia en comparación con la media urbana, esta es de 42,2 puntos porcentuales. Este es seguido de Nariño (41,2 p.p), Guainía (41,1 p.p.), Caldas (39,6 p.p.) y Antioquia (39,6 p.p.).

Otras cifras que muestran las grandes diferencias que se registran en el país, es que mientras el 81,5 % de los hogares en Bogotá tienen conexión a internet, en Vichada esto sucede tan solo en el 4,6 %.

Los cinco departamentos con más hogares conectados a internet son Bogotá (81,5 %), Valle del Cauca (79 %), Risaralda (72,8 %), Tolima (67 %) y Caldas (66,8 %). En contraste, los cinco que más carecen de este servicio público esencial son Vichada (4,6 %), Vaupés (10,6 %), Chocó (14,6 %), Amazonas (16,7 %) y Guainía (24,1 %).

No obstante, en las zonas rurales y dispersas la situación es más compleja, pues en estos territorios los mayores porcentajes se encuentran en el Valle del Cauca, con un 63 % de los hogares conectados a internet, seguido de Quindío (51,1 %), Tolima (49,8 %) y Meta (49,5 %). En la ruralidad de la capital colombiana, Bogotá, solo el 48% de los hogares disponen de este servicio.

Aún más, en las ruralidad de Vichada solo el 0,7 % dispone de acceso a internet. En el listado de territorios con menos penetración de internet en los hogares también está Vaupés (1,4 %), Chocó (4 %), Guainía (5 %) y Amazonas (5,2 %).

Aunque muchas de estas cifras son preocupantes, también es cierto que en el último año han habido territorios que han registrado mejoras en esta materia. Valle del Cauca, por ejemplo, pasó del 51,5 % al 63 %, y Quindío pasó del 35,6 % al 51,1 %.

También hay que aclarar que, en telefonía móvil (no fija o internet hogar, como lo promocionan algunos operadores) el país cuenta con una cobertura del 99,1 % en sus municipios, según datos del Mintic. Es por eso que en el país las conexiones a internet móvil (35,7 millones de accesos) superan a las de internet fijo (8,25 millones). Y aunque la oferta 4G es amplia en el país, esta no se compara a la estabilidad y velocidad que ofrece el internet fijo, por lo que aunque se venda a Colombia como un país con un amplio despliegue de la red 4G, esto no necesariamente se traduce en una buena calidad de conexión a internet.

Y es que en medio de la pandemia, la carencia del internet en los hogares se ha hecho latente, sobre todo en el componente educativo. En su informe de pobreza multidimensional el Dane también detalló que el 50,2 % de la población entre los 6 y los 16 años estaba estudiando de forma presencial en 2021, el 23,9 % lo hizo de forma virtual y el 21,1 % en alternancia (el resto usaba otros métodos, como el uso de cartillas).

En este marco, Whatsapp fue el principal medio de comunicación entre los estudiantes y sus maestros (53,4 %), seguido de aplicaciones de videollamadas (32,6 %), teléfono (24,2 %), correo electrónico (21,1 %) y mensajes de texto (8,3 %). Estos datos muestran lo recursivos y diversificados que tuvieron que ser los maestros para adaptarse a las realidades de cada estudiante, con todo y las diferencias en la calidad de la información que se puede obtener entre una videollamada y un mensaje de texto.

El panorama que muestra hoy el DANE, en materia de conectividad, refuerza la premisa de que a Colombia aún le falta mucho para mejorar el acceso a internet en su población, especialmente en los más jóvenes que habitan en las zonas rurales y dispersas del país.

