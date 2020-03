Epidemias y economía

Los hechos están mostrando que la infraestructura básica de salud no corresponde a las cuantiosas inversiones en materia hospitalaria realizada en todos los lugares. La organización hospitalaria no contribuyó a que los casos de contagio llegaran a su proceso descendente natural. La deficiencia se ha buscado subsanar con decisiones drásticas de aislamiento e inmovilidad que reducen el empleo, bajan la productividad del trabajo y reducen el ahorro.

El proceso fue frenado por las enormes deficiencias de los sistemas de salud en todos los países. No obstante, las cuantiosas inversiones públicas y privadas, las organizaciones médicas no son capaces de atender una pequeña fracción de los afiliados. Lo cierto es que el aumento de los casos de infección por encima de lo previsto generó un estado de pánico que ha inducido medidas improvisadas y descoordinadas. Por lo demás, no faltan quienes aprovechen el desconcierto y el temor para sacar ventajas económicas y políticas.

Las enfermedades de transmisión eran comunes en las épocas en que los países no disponían de la estructura básica de transporte, información, servicios hospitalarios, suministro y disponibilidad de drogas y acceso a personal especializado. Por eso, las enfermedades contagiosas disminuyeron en el último siglo. Epidemias como la gripa española que dejaron 50 millones de muertos por las condiciones de la época después de la guerra no tienen posibilidades de repetirse en el siglo XXI.