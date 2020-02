Estas son las tres empresas que participarán en la licitación del dominio .co

Redacción Economía.

Los proponentes que participarán el próximo 27 de marzo en la licitación para la selección de un operador para el dominio de Colombia (.co) son las empresas .CO Internet S.A.S. (actual adjudicatario), Nominet UK y el Consorcio Dot CO (conformado por CentralNic Limited, Team Internet AG y Central Comercializadora de Internet SAS).

Le recomendamos: En busca del nuevo manejo del “apellido” de Colombia en internet

El dominio es básicamente la identidad, el “apellido”, del país en internet, por lo que está concesionado a Colombia para su uso exclusivo hace 10 años. Bajo el termino .co hay más de 2,2 millones de sitios web, cuyas ventas, con corte al primer trimestre de 2019, habían dejado a la nación alrededor de $35.000 millones. Esta licitación busca al que será el administrador del dominio por cinco años más.

Así lo dio a conocer el Ministerio TIC tras el cierre de recepción de propuestas económicas este 24 de febrero de 2020 a las 3:00 de la tarde. Estos documentos además ya se encuentran publicados en la plataforma electrónica de contratación pública Secop II y pueden ser consultados por todos los colombianos.

“Teniendo en cuenta que este tipo de procesos de selección de operadores de dominio a nivel mundial cuentan con un reducido número de participantes, contar con tres proponentes es una importante señal de la apertura y transparencia con que se ha manejado esta licitación”, destacó la cartera a través de un comunicado.

.CO Internet S.A.S., subsidiaria de la compañía de tecnología estadounidense Neustar INC, opera el dominio desde 2009 y ha alegado en diferentes ocasiones que tiene derecho a que se le prorrogue el contrato. Nominet UK es la empresa que administra el registro de nombres del dominio .uk, correspondiente al Reino Unido; además, adquirió recientemente la compañía estadounidense CyGlass de seguridad cibernética. Y las empresas que conforman el Consorcio Dot CO son una multinacional británica (CentralNic Limited), una compañía tecnológica alemana (Team Internet AG) y una firma colombiana con menos de tres años de historia (Central Comercializadora de Internet).

De acuerdo con el cronograma establecido para el proceso, el Ministerio evaluará las propuestas de aquí al 10 de marzo, cuando emitirá un informe preliminar que quedará a disposición de los proponentes para observaciones o subsanaciones. La audiencia de adjudicación tendrá lugar el 27 de marzo a las 10:00 de la mañana y el contrato se publicará a finales de abril de este año.