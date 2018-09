Este martes se sabrá si las medidas de Argentina calman a los inversionistas

Bloomberg.

El presidente argentino, Mauricio Macri, se someterá al juicio de los mercados en Estados Unidos cuando éstos reabran el martes tras el festivo del Día del Trabajo. Es entonces cuando los inversores darán el visto bueno, o no, a sus propuestas para salvar la economía argentina de la crisis. (Lea ¿Qué pasará con el dólar el resto de 2018?)

El Gobierno anunció medidas de emergencia el lunes que incluyen nuevos impuestos a las exportaciones en un intento por recuperar la confianza de los inversores después de que el peso se desplomara un 25 % el mes pasado. El volumen de negociación de la moneda el lunes fue demasiado bajo para poder determinar si el plan fue un éxito o no. Ese veredicto llegará el martes.

A medida que los inversores dan su respuesta, el ministro de Economía, Nicolás Dujovne, se reunirá con la directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, en Washington para solicitar desembolsos más rápidos de una línea de crédito de US$50.000 millones. Si bien la respuesta del FMI a las propuestas de Macri puede ser positiva, la reacción del mercado es menos clara. Las primeras opiniones el lunes sobre las nuevas medidas fueron mixtas.

"Son un paso positivo", dijo Graham Stock, estratega soberano sénior para mercados emergentes en BlueBay Asset Management, que gestiona US$60.000 millones en Londres. "Espero que la respuesta del FMI sea principalmente favorable, pero tenemos que ver detalles que incluyan los objetivos monetarios revisados".

Otros se mostraron menos entusiastas

"No he visto ninguna bala mágica en los discursos de hoy", dijo Guido Chamorro, gestor de inversiones sénior en Londres de Pictet Asset Management Ltd., quien señaló una encuesta reciente que decía que la mayoría de los inversores en deuda de euro tienen sobreponderación en Argentina. "No está claro quién queda para comprar bonos".

En una presentación el lunes, cargos del Ministerio del Economía dijeron que Argentina tiene US$28.300 millones en necesidades de financiamiento para 2019. Esos pagos se cubrirán con bonos por US$12.000 millones y préstamos del FMI de US$11.700 millones, mientras que otras instituciones financieras mundiales cubrirán el resto.

Con los mercados de Estados Unidos cerrados, el volumen de negociación en los mercados de divisas fue bajo. Eso no impidió que el banco central vendiera US$100 millones a un precio medio de 37,9780 por dólar justo antes de que cerrara el mercado. El índice bursátil Merval cayó un 1,7 %.

Las propuestas

Macri tiene previsto reducir a la mitad el número de ministerios e imponer gravámenes a las exportaciones en un intento por equilibrar el presupuesto para 2019, un año antes de lo esperado. Las medidas se suman a un congelamiento de las contrataciones del Gobierno previamente anunciado y la reducción de subsidios a los servicios públicos como la electricidad. Los recortes de los subsidios se han convertido en objeto de indignación para los argentinos, ya que se enfrentan a una subida de las facturas mientras que los salarios no mantienen el ritmo de la subida de precios.

El telón de fondo de estas medidas de emergencia es una economía que se dirige hacia su segunda recesión en tres años. Incluso antes de una ola de ventas en el peso la semana pasada, Dujovne dijo que la economía de Argentina se contraería al menos un 1 % este año.

Asimismo, los precios al consumidor están aumentando a un ritmo superior al 30 %, muy lejos de la meta de inflación inicial del Gobierno del 15 %. El peso ha bajado más del 50 % este año, la moneda con peor rendimiento en los mercados emergentes.

El anuncio supone la primera vez que Macri ha tomado medidas de la misma escala que la crisis desde que ésta comenzó, según la consultora local Delphos Investment. La próxima prueba será la capacidad de su coalición para introducir recortes al gasto público en el presupuesto de 2019, que se presentará al Congreso este mes.

Analistas de Delphos dijeron en un comentario que seguían teniendo serias dudas sobre el apoyo bipartidista, y que éste podría ser un factor determinante para el éxito del plan, especialmente con un Gobierno que no cuenta con una mayoría en el Congreso.