Estos han sido los efectos del fenómeno de El Niño en el campo colombiano

Imagen de referencia. Foto: EFE - Ricardo Maldonado Rozo

El Ministerio de Agricultura informó que 80.687 hectáreas de cultivos agrícolas han resultado afectadas por el fenómeno de El Niño.

La cartera actualiza de manera periódica la información sobre los impactos en el campo colombiano, los datos más recientes muestran que hay 59.554 hectáreas afectadas por déficit hídrico, 18.686 por las heladas, 1.609 por incendios y 837 por otras causas.

En pasturas, se reportan afectaciones en 431.783 hectáreas por déficit hídrico, 66.859 por heladas y 813 por incendios.

Le puede interesar: Precios de los alimentos en 2024: perspectiva y efectos del fenómeno de El Niño

Según la cartera, para mitigar la afectación se ampliará el programa FAIA a 425 municipios cafeteros, llevando la cobertura al 70 %.

Precio de los alimentos

Según el Ministerio de Agricultura, en los principales mercados se reporta disminución de precios en habichuela, pepino, pimentón, papa criolla y arracacha, mientras que la alverja verde en cáscara, maracuyá y lechuga Batavia están al alza.

Los alimentos dejaron de ser el renglón que más aportaban a la inflación desde hace más de un año, ahora, por el contrario, contribuyen con fuerza para su descenso. Para febrero (último dato disponible), la variación anual en alimentos fue de 1,89 %, mientras que en febrero de 2023, la variación fue de 24,24 %.

Pese a las alarmas por los efectos de El Niño, en particular las sequías, hasta ahora las consecuencias no han sido tan intensas como se esperaban, el Minagricultura ha informado que no se reporta desabastecimiento de alimentos.

También: Fenómeno de El Niño: 190 municipios en alerta por desabastecimiento de agua en Colombia

Impacto en la producción agrícola

Para el grupo piscícola-acuícola, la afectación alcanza los 3.435.480 individuos.

187.553 bovinos, 101.110 aves, 5.233 equinos, 3.933 porcinos, 59 búfalos, 21.628 ovinos caprinos.

1.209 colmenas afectadas.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.