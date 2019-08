Ex presidentes de la Fed piden a Trump respetar la independencia de la institución

AFP.

Cuatro ex presidentes de la Reserva Federal (Fed), el banco central estadounidense, exigieron el lunes al presidente Donald Trump que respete la independencia de la institución, a la que el multimillonario republicano acusa de frenar la economía.

En una columna publicada en el diario The Wall Street Journal y firmada conjuntamente por Paul Volcker, Alan Greenspan, Ben Bernanke y Janet Yellen, los ex titulares defendieron la institución y a su actual presidente, Jerome Powell, quien es blanco constante de ataques y presiones por parte de Trump, a quien la nota alude pero no menciona jamás por su nombre.

"Como ex presidentes de directorio del Sistema de la Reserva Federal, nos une la convicción de que a la Fed y su presidente se le debe permitir actuar de forma independiente y en el mejor interés de la economía, libre de presiones políticas cortoplacistas y, en particular, sin la amenaza de destitución o degradación de líderes de la Fed por razones políticas".

Trump ha acusado al ente monetario y a su presidente de evaluar erróneamente la situación económica a finales de 2018 y de haber aumentado en consecuencia las tasas de interés en momentos en que la economía empezaba a dar señales de enlentecimiento.

Fiel a su predilección por las hipérboles, Trump no dudó en afirmar que de no haber sido por el error de la Fed, el crecimiento económico hubiese duplicado el actual 2% y el Dow Jones se ubicaría 10.000 puntos por encima de su valor.

Los dichos de Trump no han sido respaldados ni confirmados por ningún economista.

La Fed finalmente bajó las tasas el miércoles pasado por primera vez en 11 años, pero para Trump la medida fue insuficiente y volvió a criticar a Powell.

En su columna, los ex jefes de la Fed admiten que la institución puede cometer errores pero las decisiones que toma "fueron mejores por ser el producto de evaluaciones no partidistas ni políticas, basadas en el interés económico a largo plazo en vez de motivadas por una ventaja política cortoplacista".