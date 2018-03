Exportaciones colombianas subieron 14,6 % en enero

Redacción Economía.

Según el DANE, las ventas externas de productos agropecuarios, alimentos y bebidas subieron 27 %, mientras que las de oro no monetario cayeron 52,4 %.

En enero de 2018 las exportaciones repuntaron un 14,6 % con respecto al mismo mes de 2017, cuando la variación fue de 45,1 %, de acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Durante el primer mes del año, las ventas de Colombia en el exterior sumaron US$3.192,3 millones FOB (Free on Board).

Las exportaciones de productos agropecuarios, alimentos y bebidas, en enero de 2018, fueron de US$682,1 millones FOB, con una variación anual de 27 %. Este comportamiento se explica, según el DANE, principalmente por el incremento en las exportaciones de bananas (50 %) y flores y follaje cortados (31 %). Hay que recordar que en enero los floricultores preparon sus ventas con motivo de la fiesta de San Valentín, que se celebra el 14 de febrero. En enero de 2017 las exportaciones del grupo de agropecuarios habían sido de US$537,3 millones FOB, con una variación de 23,8 %.

El grupo de otros sectores, que incluye oro no monetario y no clasificados en las demás agrupaciones, sufrió una caída de 50,9 %, al pasar de US$124,1 millones FOB en enero de 2017 a US$60,9 millones FOB en el primer mes de este año. En específico, la exportación de oro no monetario cayó 52,4 %.

Por su parte, las ventas externas de combustibles y productos de las industrias extractivas fueron $1.853,5 millones FOB, con una variación de 13,2 %, durante enero de este año. El comportamiento, informó el DANE, se explica sobre todo por el incremento de las ventas de hulla, coque y briquetas con una variación de 56,9 %.

En cuanto a manufacturas, en el primer mes de 2018, las exportaciones fueron de US$595,7 millones FOB, con una variación de 22,4 %. La variación responde al aumento en las ventas externas de ferroníquel, con 190,9 %, materias y productos químicos, con 61,6 %, y abonos, con 528,7 %. En el primer mes del año pasado, la variación en manufacturas había sido -0,2 %.

“En el mes de enero de 2018 Estados Unidos fue el principal destino de las exportaciones colombianas, con una participación de 29,6 % en el valor FOB total exportado; le siguieron en su orden Panamá, China, México, Brasil, Ecuador e Israel”, dijo el DANE.

Sobre la variación en doce meses (febrero de 2017 a enero de 2018), las exportaciones colombianas fueron US$38.222,2 millones FOB, y registraron una variación de 17,2 %.