Exportaciones crecieron 15,9 % en junio de este año

Redacción Economía.

De acuerdo con el Departamento Nacional de Estadística (DANE), las exportaciones colombianas crecieron 15,9 % durante julio de este año, en comparación con el mismo periodo del año pasado, llegando a US$3.330 (Free on Board-FOB).

Según las cifras del DANE, las exportaciones crecieron en el primer semestre del año (14,7 % entre enero y junio de 2018) y también lo hicieron en el periodo conocido como 12 meses móviles (julio de 2017 y junio de 2018), cuando el indicador se ubicó en 15, 6 %.

Al respecto, María Lorena Gutiérrez, ministra de Comercio, Industria y Turismo, dijo que “todos los indicadores, las encuestas de confianza y el comportamiento del comercio al detal nos muestran que hay una recuperación clara de la economía, lo que también beneficia a los ciudadanos”.

Las exportaciones crecieron, especialmente las que tuvieron como destino Uruguay (123,4 %), Argentina (63 %) y Paraguay (53,8 %). Entre enero y junio de este año, el principal destino de las ventas colombianas en el exterior fue Estados Unidos, con una participación 26, 1 %, seguido por Panamá (19 8 %) y China (6,9 %).

Colombia sigue exportando, en su mayoría, productos derivados de la explotación de hidrocarburos y asociados con las industrias extractivas: 57,2 % de las exportaciones registradas en junio corresponden a estos sectores, mientras que las manufacturas participaron con 21,5 % y los productos agropecuarios, alimentos y bebidas lo hicieron con 17,8 %.

Sin embargo, las exportaciones de petróleo en junio de 2018 cayeron frente a las registradas en el mismo mes del año pasado: 20,8 millones de barriles y 17,2 millones de barriles, respectivamente.

“La meta y el gran reto es llevar al país hacia industrias que resulten sostenibles en materia ambiental y económica. Pero que también generen puestos de trabajo para continuar con la expansión de la clase media no a punta de gasto estatal o créditos del sistema financiero, sino ingresos reales que se traduzcan en bienestar e incrementos en la calidad de vida”, en opinión de Diego Guevara, profesor de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional.

Para Mario Valencia, director de Cedetrabajo, “el esquema de tratados de libre comercio no funcionó porque no logramos exportar más. Puede medirlo por donde quiera. No producimos más, pero sí nos estamos llenando más de mercancías”, según le dijo a este diario en una entrevista reciente.