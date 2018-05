Exportaciones no mineras a países de TLC con Colombia crecieron 7,1% en primer trimestre

Redacción Economía.

En el primer trimestre de 2018, las exportaciones no minero energéticas hacia los mercados con los cuales Colombia tiene acuerdos comerciales aumentaron 7,1%, informó el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Los despachos hacia esos mercados pasaron de US$ 2.987,1 millones en los tres primeros meses de 2017, a US$ 3.200,3 millones en el mismo periodo de un año después.

“Profundizar en nuestros acuerdos comerciales es una tarea en la que insistimos desde el Ministerio. El aumento de las ventas de bienes no mineros hacia esos destinos evidencian que existe un alto potencial para diversificar nuestra canasta exportadora en estos mercados”, dijo Ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Lorena Gutiérrez, según un cmunicado de prensa de la entidad estatal.

De los mercados con los que Colombia tiene TLC vigente, el que más crecimiento registró en el primer trimestre fue Mercosur con un 36,9%, al pasar de exportar US$ 168,1 millones entre enero y marzo del año pasado a US$ 230,2 millones este año, precisa el informe.

El aceite de palma (3.157,1%) encabeza la lista de los productos exportados a esos mercados, luego están los soportes para control o distribución de electricidad (149,9%), insecticidas (141,9%), policloruro (77,8%), aceites de coco (42,7%) e hilados de filamentos sintéticos (22,7%).

Suiza, Liechtenstein, Islandia y Noruega, mercados que integran la Asociación Europea de Libre Comercio (Efta, por sus siglas en inglés), son el segundo destino con TLC al que más se incrementaron las exportaciones no mineras con 31,4%. De exportar US$ 15,3 millones en el primer trimestre de 2017, se pasó a US$ 20,1 millones este año, destaca el informe de prensa.

Resalta el estudio que un claro ejemplo es el tabaco en rama, que de despachar 1.000 dólares en el primer trimestre del 2017 pasó a exportar US$ 4,7 millones en los tres primeros meses de este año. Menajes (110,8%), flores y capullos (64%), demás frutas (26,4%) y preparaciones farmacéuticas (9%), entre otros productos, ayudaron a impulsar las exportaciones a este destino.

En los primeros tres meses de este año también se destaca el aumento del 26,9% que registraron las exportaciones agropecuarias, agroindustriales e industriales hacia Venezuela, pese a que la economía de este país se afronta una de las peores crisis de la historia. Mientras que en ese periodo de 2017 se exportaron US$ 69 millones, este año se despacharon US$ 87,6 millones.

Las exportaciones no mineras de Colombia a la Comunidad Andina (CAN) aumentaron 19,5%. Mientras que en los tres primeros meses del 2017 se despacharon a ese destino US$ 500,3 millones, en el mismo periodo de este año se vendieron US$ 597,9 millones.

Productos como automóviles para turismo (813,4%), vehículos para el transporte de mercancía (326,6%), polipropileno (78,3%), insecticidas (48,5%), artículos de confitería sin cacao (44,6%), tampones higiénicos (22,5%) y papel y cartón (17,5%), entre otros, jalonaron las ventas a este destino.

Las exportaciones de no minero energéticos a México también crecieron en el primer trimestre y lo hicieron en 14,9%. Entre enero y marzo de 2017 vendieron US$ 209,2 millones y este año en igual periodo US$ 240,5 millones.

Entre los productos que ayudan a impulsar las ventas a este mercado están: medicamentos dosificados (89,8%), automóviles de turismo (61,3%), envases de plástico (37,4%), vidrios de seguridad (35,4%), polipropileno (25,8%), preparaciones de belleza (19,1%) y perfumes y aguas de tocador (13,2%).

Dice el informe del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo que otros destinos con TLC como Canadá (11,7%), Costa Rica (9,9%) y la Unión Europea (2,4%), contribuyeron a impulsar las ventas de los productos agropecuarios, agroindustriales e industriales hacia los países con Tratado de Libre Comercio vigentes con Colombia.