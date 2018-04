Facebook pregunta: ¿la red social es buena para el mundo?

Redacción Economía.

Facebook reconoció que 87 millones de usuarios pudieron haber sido afectados por las acciones de la empresa de consultoría política Cambridge Analytica. El malestar mundial ha llegado a tal punto que empresas como Playboy, Tesla y Space X decidieron eliminar sus fanpages para apoyar el movimiento #DeleteFacebook. (Lea ¿Qué viene para Facebook tras el escándalo de Cambridge Analytica?)

Una de las más recientes medidas que está implementando la empresa para limpiar su imagen es una encuesta que está realizando con algunos usuarios. En el sondeo se pregunta directamente: ¿la red social es buena para el mundo?

La encuesta que está titulada con la frase “Quisiéramos mejorar”. Las opciones van desde “estoy en fuerte acuerdo” hasta “estoy en fuerte desacuerdo”.

De acuerdo con Facebook, la mayoría de las personas que se vieron involucradas en este asunto son usuarios norteamericanos de la plataforma. La red social dijo que, desde el 9 de abril, comenzaría a notificar a los afectados por las acciones de la consultora política.

Asimismo, Mark Zuckerberg aseguró que, hasta el momento, no ha visto un impacto significativo del escándalo en número de usuarios o en anunciantes. “Igual, esto no está bien. No es bueno, ni queremos que sea así, que la gente piense que no tomamos en serio su información”.

La empresa asegura que se encuentra trabajando en herramientas para minimizar los riesgos para las elecciones en todo el mundo, pero la tensión ha llevado incluso a que algunos sugieran la renuncia de Mark Zuckerberg.

Además, el fundador de Facebook ofrecerá testimonio ante la Cámara de Representantes de Estados Unidos el 11 de abril para responder por el rol de la compañía en el escándalo de Cambridge Analytica.